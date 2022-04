Xisca Perelló, mujer de Rafa Nadal, no puede ocultar más los problemas de salud

Xisca Perelló es uno de los mayores apoyos de su marido Rafa Nadal desde que comenzase su carrera en el circuito ATP. El tenista balear sabe que su mujer, directora de la fundación que lleva su nombre, es un pilar fundamental en su vida. Y es que Xisca sufre como propias las lesiones que ha padecido el mallorquín a lo largo de su carrera.

En este caso, Xisca Perelló lleva varias semanas intranquila por el estado de salud de su esposo. El caso es que lleva ya un tiempo sin poder hacer lo que más le gusta, que es jugar al tenis.

Pese a haber cosechado grandes éxitos en el inicio de 2022, Xisca Perelló ha visto que las lesiones están lastrando a su marido. No puede hacer otra cosa que apoyarle al máximo para que pueda superar cuanto antes estos problemas físicos.

Xisca Perelló vuelve a recibir otro mazazo

Rafa Nadal comenzaba el año de forma pletórica llevándose su 21 Gran Slam en las pistas del Open de Australia.

Además, el tenista de Manacor lograba hacerse con el título en Melbourne y Acapulco, para firmar un inicio de temporada inolvidable. Estos éxitos llegaban después de todo lo que ha sufrido en los últimos meses con su lesión crónica del pie.

Por desgracia, Rafa Nadal sufrió una lesión en la final del Masters 1000 de Indian Wells, que ha hecho encender todas las alarmas en casa de Xisca Perelló.

Y es que esta nueva lesión que padece el deportista balear le afectó las costillas de forma notable. Lo único que podía hacer para recuperarse era estar en reposo absoluto hasta que los dolores fuesen remitiendo.

Nadal no estará en el Conde de Godó

Fue aquella final contra Taylor Fritz (perdida por el balear por dos sets a cero), en la que Nadal se dio cuenta de que su espalda no iba bien. Tenía que parar antes de que su lesión fuera a más y le dejase sin el concurso del Grand Sam más esperado por Nadal, Roland Garros.

Así las cosas, el marido de Xisca Perelló tuvo que cancelar sus participaciones en los torneos de Miami y el Conde de Godó. Este último es uno de los torneos preferidos por Rafa en su calendario anual.

El objetivo está fijado ahora en el Mutua Madrid Open, que podría suponer su reaparición estelar. Los problemas en las costillas, según contó Rafa, le tendrían entre cuatro y seis semanas fuera de las pistas.

Los problemas físicos de Nadal que trastocan su calendario

Las citadas molestias de Nadal que desencadenaron su baja médica por unas semanas fueron más graves de lo que parecían. El tenista balear confesó en la rueda de prensa de Indian Wells que había tenido serios problemas para respirar.

Tras volver a España, Nadal fue examinado por Ángel Ruiz Cotorro, su médico personal. Así, tras las pruebas pertinentes, el tenista detalló lo sucedido y el tiempo que pasaría de baja.

"Al final, resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena", admitió el pasado 22 de marzo.

Aun con el mazazo que supuso este parón en su carrera, Nadal quiso ver el lado positivo de este revés en forma de lesión. "Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", agradecía el tenista español.