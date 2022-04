Pepe Navarro recibe la llamada que va a cambiar su vida para siempre

Pepe Navarro no sale de una polémica para meterse en otra. El comunicador está cansado de que le sigan adjudicando la paternidad del hijo de Ivonne Reyes, algo que Navarro niega de forma tajante. Eso sí, legalmente el presentador es el padre de Alejandro Reyes y ante una sentencia judicial no puede hacer nada.

Pepe Navarro no quiere escuchar más en boca de su ex que es el padre del joven. Pero el pasado fin de semana, no tuvo más remedio que ver a Ivonne sentada hablando nuevamente del tema.

Así, la modelo venezolana insistía en la paternidad de Navarro de su único hijo y Pepe estalló en directo tras llamar al programa Viva la vida.

Pepe Navarro no aguanta que hablen de su paternidad

El programa presentado por Emma García tuvo este domingo como invitada a la ex de Navarro. La venezolana apenas tuvo tiempo para hablar del presentador cordobés cuando este, ni corto ni perezoso, cogió el teléfono. Y es que su objetivo era entrar en directo y atacar sin piedad a la modelo.

| Europa Press

Lo que deseaba conseguir Navarro era desacreditar la versión dada por Ivonne Reyes. Esta no ceja en su empeño y afirma por activa y por pasiva que Pepe Navarro es el padre de su hijo. Algo que el comunicador no estaba dispuesto a tolerar más.

Pepe Navarro protagonizó uno de los momentos más polémicos de la televisión en los últimos meses. El comunicador andaluz entraba sin previo aviso para arremeter contra Ivonne Reyes y Vanessa Martín, sus dos exparejas.

Pepe Navarro estalla contra sus dos exparejas

“Ivonne y Vanessa mienten constantemente y no tienen vergüenza. Son dos personas inquina y repugnantes. ¿Cómo es posible que tengan el morro y la cara, de seguir diciendo eso?”, afirmó el presentador muy indignado ante el asombro de Emma García.

Ivonne, que no se esperaba este tipo de declaraciones, ha sido muy clara a la hora de abordar estos insultos que le ha proferido su ex. A través de un 'stories', la modelo ha anunciado a sus seguidores que acudirá a la Policía tras lo acaecido el pasado domingo.

| Telecinco

“Buenas noches, voy a intentar dormir, bastante intranquila, siempre he denunciado mis miedos en la policía, y ahora lo hago por aquí. Segundo paso, como siempre, en la Policía", publicaba Ivonne en sus redes.

"Cualquier cosa que nos pueda pasar, tanto a mi hijo como a mí, ya sabéis por dónde empezar. Lunes 18 de abril 2022, Madrid, gracias por estar pendientes”, ha concluido. Un mensaje alarmante que deja claro el miedo que siente Reyes tras aquel desagradable episodio en Viva la vida.

Vanessa Martín tampoco se queda callada tras los ataques de Navarro

Por otra parte, hace 24 horas conocíamos que Vanessa Martín, la otra expareja de Navarro que fue insultada por el presentador, actuará contra el comunicador más pronto que tarde.

El caso es que el diario La Razón ha contactado con ella por medio de una llamada telefónica, en la que la antigua novia de Navarro le ha querido responder de forma tajante.

| Instagram

“He dejado este asunto en manos de mi abogado. Que él decida y tome las medidas legales oportunas en el caso que así lo considere", empezaba su alegato.

"Yo ya hice una entrevista en la que dejé todo muy claro, y ya no quiero entrar en su juego porque quiere que pierda los papeles y no lo voy a hacer, porque esto me roba muchísima tranquilidad y no quiero darle pie a que siga difamando. Yo tengo mi verdad judicial y esa es la única que existe, así que todo lo que tenga que venir será por la vía legal”, finaliza su 'speech'.