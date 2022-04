El hijo de Ivonne Reyes se rompe con la llamada de Pepe Navarro

Pepe Navarro ha provocado un terremoto de considerables dimensiones en Telecinco tras llamar este domingo en directo a Viva la vida. El motivo no era otro que dejar por los suelos a la madre de su hijo, Alejandro Reyes. Un hijo al que no reconoce a pesar de que un juez así lo sentenció hace años.

El expresentador de Telecinco arremetió contra la cadena que le dio de comer en su día. Y nuevamente, cargó contra la modelo venezolana, a la que tachó de "mentirosa".

"Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín, son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro de salir a contar todo lo que cuentan. Cuando todos sabemos que es verdad", sentenciaba Pepe Navarro.

"Es mentira todo lo que dice, que haya una sentencia no quiere decir que eso vaya al cielo. Se demuestra claramente que es mentira todo", proseguía.

Pepe Navarro, censurado en directo tras hablar de la 'Operación Deluxe'

El caso es que las duras críticas que lanzó Navarro sobre sus exparejas pasaron a un segundo plano en un momento dado. Y es que el comunicador cordobés arremetía contra la cadena a colación de la Operación Deluxe.

"Telecinco ha llegado a un acuerdo con las personas que La Fábrica de la Tele ha ido investigando, que son casi 200, y esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable de lo que le salga de las pelotas", aseguraba en directo ante la incredulidad de la presentadora.

"Me estoy perdiendo, no sé de qué estás hablando, si has entrado para echar la bronca y para poner en evidencia a Telecinco o para qué", le espetaba Emma García, mientras Pepe Navarro continuaba hablando de fondo.

"Estoy hablando de las realidades, me da igual Telecinco, Paolo Vasile y Manolito Villanueva. Basta ya de tomar el pelo", sentenciaba Pepe Navarro, que no se ha cortado en poner el foco en la cúpula de la cadena.

La madre de Alejandro Reyes, en shock tras las duras palabras de Navarro

Tras las fuertes palabras de Navarro, le ha tocado el turno de réplica a la modelo, muy impactada tras lo sucedido en directo. "Se retrata él solito. Una vez más demuestra el tipo de persona que es. Él mismo se fine, lo caballero, la elegancia y lo profesional que es", decía Ivonne visiblemente indignada.

"Ese gran hombre que tiene dos demandas; una sentencia firme por ser padre de nuestro hijo y otra por faltar a Vanessa Martín", afirmaba Reyes desde la sala VIP de Viva la vida, muy dolida con la actitud de Navarro.

Por su lado, Emma García también daba su punto de vista tras la desagradable entrada en directo del que fue en su momento presentador de Telecinco.

"Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a escuchar. Sinceramente, no he entendido qué ha pasado y por qué ha entrado de esa manera, y por qué arremete contra un sitio en el que él también ha estado hablando. Me mosquea este tipo de cosas mucho", zanjaba Emma García.

Horas más tarde, la reacción en frío de Ivonne Reyes no ha sido otra que acudir a la Policía. Lo ha hecho al sentir "miedo" por los duros ataques de Navarro vertidos este domingo en Viva la vida.

Sin duda, un nuevo capítulo en la tortuosa historia de la modelo y el presentador que veremos qué consecuencias tiene de aquí a unos días.