Ana María Aldón se entera de quién es el topo en su familia y se queda a cuadros

Ana María Aldón ya no puede más con esta situación. Y es que, desde que decidió contar su verdad en la revista Lecturas, está viviendo una auténtica pesadilla.

Harta de los desprecios que ha recibido por parte de su familia política, la gaditana por fin dio un golpe encima de la mesa y se atrevió a hablar públicamente sobre su relación con el círculo más cercano a Ortega Cano.

Según contó ella misma, hubo un momento en el que ya no pudo más y hasta se le pasó por la cabeza quitarse la vida. "La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida".

| Mediaset

Tan solo tres meses después de comenzar su relación con el torero, la colaboradora de Mediaset se quedó embarazada. Algo que su familia política cuestionó desde el primer momento. "No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo".

"Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero", aseguró a continuación.

Aunque este no ha sido el único episodio traumático en la vida de Ana María Aldón. La diseñadora no tuvo una infancia fácil. Desde muy pequeña, la mujer de Ortega Cano sufrió malos tratos por parte de su padre.

"Mi padre fue una bestia humana, durante años torturó a mi madre. Mi hermano y yo nos agarrábamos y nos metíamos debajo de la cama mientras esto sucedía", aseguró durante su paso por Supervivientes 2020.

Ahora, y después de todos los feos que ha recibido por parte de los Ortega, Ana María Aldón se ha enterado de quién es la persona que está filtrando información de su vida privada.

Ana María Aldón descubre la existencia de un topo

Ana María Aldón se ha quedado a cuadros al descubrir que hay una persona de su círculo más cercano que está filtrando información a la prensa.

Esta bomba se ha destapado gracias a Sálvame. El programa utilizó parte de su emisión para comentar la última intervención de la diseñadora. Este fin de semana, la mujer de Ortega Cano acudió al plató de Viva la vida para hablar sobre su familia y la relación con su padre.

| La Noticia Digital

"No he querido nunca pensar que me puedo parecer a mi padre, no quiero. Ojalá me pareciera a mi madre, es todo corazón", dijo Ana María Aldón con lágrimas en los ojos.

Tras recordar este momento, Belén Esteban dejó caer que el principal problema del matrimonio no era otro que la familia del diestro.

"Yo ayer cuando estuve en el programa, estuve hablando con mis compañeros. Hay familia de Ortega Cano, específicamente una persona, que va contando cosas de Ana María Aldón muy feas", aseguró la tertuliana.

"No sé si son verdad, pero es su vida. Va contando cosas no solo de Ana María, sino de su familia. Y todos sabemos quién es. Abre la puerta y entran los periodistas", dijo Belén, muy molesta por el trato que está recibiendo su compañera de cadena.

| Telecinco

Sin desvelar la identidad de esta persona, 'La princesa del pueblo' señaló al torero como el principal responsable de toda esta situación.

"Para mí el culpable es Ortega Cano, que no da un puñetazo encima de la mesa y dice: 'Esta es mi mujer, para lo bueno y para lo malo. De aquí a mi casa mandamos yo y mi mujer'".