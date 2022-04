Pepe Navarro insulta a Ivonne Reyes y destapa el triste secreto

Pepe Navarro, expareja de la modelo Ivonne Reyes, ha protagonizado un incidente en Telecinco que no ha dejado indiferente a nadie. La venezolana ha acudido al plató de Viva la Vida para dar explicaciones y él ha entrado por teléfono para defenderse. El problema es que lo ha hecho con insultos y advertencias, actitud que ha sido vetada por el director del programa.

Pepe Navarro fue un rostro poderoso, pero actualmente está fuera de circulación y ya no tiene tanta influencia como antes. El director de Viva la Vida, al ver el tono tan duro que estaba empleando, ha cortado la llamada para proteger a Ivonne. La modelo se ha defendido: “La verdad es que se ha retratado él solo y una vez más demuestra qué tipo de persona es”.

Pepe asegura que el hijo de Ivonne Reyes no tiene nada que ver con él, a pesar de que la justicia ha sentenciado lo contrario. Según él, el joven Alejandro esconde un secreto: sabe quién es su verdadero padre y está encubriendo su progenitora.

“Estoy harto de las mentiras de esa farsante que se llama Ivonne Reyes, es una persona indigna. Todo el mundo sabemos la verdad, cómo es posible que siga contando esas mentiras. Es una sinvergüenza, el hijo no es mío, atrévete a decir el nombre del padre”, ha declarado el presentador.

Ivonne le ha recordado que hay una sentencia que le ha dado la razón: el juez asegura que Navarro es padre de Alejandro Reyes. El joven no quiere nada de él, de hecho ha renunciado a la pensión que le corresponde. Por eso es injusto el ataque que ha recibido, pues le ha situado en el punto de mira y es el único que no ha hablado del tema.

Pepe Navarro pierde las formas: “Auténticamente deleznable”

Pepe ha pasado a la acción y al ver que Ivonne iba a hablar de él en Viva la Vida ha entrado por teléfono para mandarle un mensaje. También ha aprovechado para destapar el secreto de Alejandro: él también sabría quién es su padre.

“Tienes un morro que te lo pisas, eres una sinvergüenza, eres auténticamente deleznable. No sé cómo le estáis haciendo el coro a esta señora que ha mentido. Su hijo no es mi hijo, es grave lo que está pasando, no es una broma, vosotros lo tomáis como una broma”, ha declarado Navarro.

Emma García no sabía cómo reaccionar y ha terminado dando un golpe en la mesa porque consideraba injusto lo que estaba pasando. “Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derechos a escuchar”, ha deslizado la presentadora. Mientras Navarro le recordaba: “Dejar hablar a Ivonne con la documentación que tenéis no es posible”.

El presentador piensa que Reyes ha formado equipo con Vanesa Martín, una mujer que mantuvo una relación sentimental con él. “Se alía con la otra sinvergüenza que es Vanesa Martín, que miente, que hay una sentencia y eso no va al cielo”.

Pepe Navarro, silenciado en Telecinco

Pepe ha actuado de una forma impropia para un profesional de su categoría, pues Ivonne Reyes no pretendía atacar a nadie. “Me encantaría hablar de otras cosas y que me llamaran para otras cosas”, ha comentado la venezolana. Navarro le ha atacado duramente y le ha insultado, por eso el director de Viva la Vida ha vetado su testimonio.

Emma García se ha sorprendido, pues no entiende por qué sigue habiendo tanto rencor. “Después de tantos años la guerra sigue estando ahí”, comenta la presentadora. Habrá que esperar un tiempo para ver qué sucede, pero de momento la madre de Alejandro Reyes ha ganado la batalla.