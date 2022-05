Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, se topa con la cara oculta de Terelu

Paola Olmedo no se puede creer todo lo que está pasando tras la celebración de su boda. Y es que, lo que menos se esperaba era que Terelu Campos fuera a actuar como lo ha hecho.

Aunque la presentadora de Telecinco ha intentado ser neutral en toda la polémica que se ha generado alrededor de este enlace, no lo ha conseguido.

En un intento por calmar las aguas, la madre de Alejandra Rubio decidió lanzar una lanza a favor de Rociíto, algo que no ha sido muy bien visto por Carmen Borrego.

Tanto la colaboradora como Paola Olmedo consideran que las últimas palabras que Carrasco ha pronunciado en directo son muy difíciles de defender.

Y es que, tras hacerse pública la ausencia de Fidel Albiac y su mujer, la hija de 'la más grande' entró telefónicamente en Sálvame para zanjar este tema de una vez por todas.

"Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Cuando a una la invitan a una fiesta es una cosa maravillosa y preciosa, pero la verdadera amistad se demuestra cuando pasa algo malo y se está ahí para apoyar",

Pero lo que más le molestó a la novia fue que asegurara que "si se casa Alejandra Rubio, iré a su boda".

Ahora, y después de estas polémicas declaraciones, la tía política de Paola Olmedo ha querido poner punto y final a este evento que tantos quebraderos de cabeza le ha traído al clan Campos.

Paola Olmedo no entiende la postura de Terelu

Paola Olmedo no puede comprender cómo la tía de su marido sigue intentando quitarle hierro a lo que ha pasado, ya que el día más feliz de su vida se ha convertido en toda una pesadilla.

En un último intento por zanjar el asunto, Terelu Campos ha decidido dedicar la última entrada de su blog de Lecturas para contar cómo vivió ella aquel día tan especial.

La escritora de Lo que nunca conté ha asegurado que la boda de su sobrino fue algo "maravilloso". "Le pese a quien le pese y le jod*** a quien le jod***, como un día dijo Rocío Carrasco en televisión".

La periodista ha querido dejar claro que "para los que disfrutamos del enlace de mi sobrino y de su mujer no hubo ausencias, sino presencias".

La televisiva asegura que entiende "que se quiera tocar un poco las narices con que si Rocío y Belén Rodríguez han ido o no han ido", pero que es algo que ni Paola Olmedo ni José María tuvieron en cuenta.

"Quienes podían haberse sentido molestos por sus ausencias, no lo hicieron. Además, entendieron y respetaron los motivos de cada una para no ir", ha dejado muy claro la hija de María Teresa Campos.

"Con todo mi respeto a ellas, no me parece que sus ausencias fueran una causa tan importante como para fastidiar la boda. Es más, me consta y estoy segura de que a ninguna de las dos les parece tan importante que el no haber ido fastidie un día tan bonito".

Paola Olmedo sabe que esta no es la primera vez que Terelu la defiende

Paola Olmedo siente mucho todo el dolor que su suegra ha tenido que soportar desde el pasado, 14 de marzo. Y es que, después de que le acusaran de ser partícipe del intento de boicot de enlace, Carmen Borrego no pudo evitar hundirse al escuchar las palabras de Rociíto.

Por eso, a la novia le cuesta entender cómo Terelu ha podido intentar justificar las palabras de la hija de Rocío Jurado. Tras ver a su hermana llorar en Sálvame, la presentadora de Telecinco acudió al plató de Viva la vida, donde comentó toda esta polémica.

"Carmen Borrego es una mujer muy sentida y muy sensible, mucho más de lo que ella aparenta públicamente. Necesitaba explotar", aseguró, justo antes de dejar claro que su hermana "nunca se enfadó porque Rocío no fuera a la boda".

"Es muy injusto que se le haga responsable a Rocío de las lágrimas de Carmen. Me parece desproporcionado".