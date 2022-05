Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, le declara la guerra a Rocío Carrasco

Pauoa Olmedo no entiende cómo el día más feliz de su vida se ha podido arruinar de esta forma. Ahora, y tras varios días hablando de su boda con José María Almoguera, la nuera de Carmen Borrego se ha mostrado muy molesta con Rociíto.

Este sábado, 14 de mayo, el hijo de Carmen Borrego se casó con la mujer de su vida en una ceremonia que ha dado mucho de qué hablar. Y es que, a pesar de la gran cantidad de invitados que acudieron al enlace, la ausencia de una sola persona consiguió eclipsar la celebración.

| Mediaset

Por motivos que todavía se desconocen, la hija de 'la más grande' decidió no acudir al enlace de Paola Olmedo y su marido, a pesar de ser una de las primeras personas invitadas.

"Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Cuando a una la invitan a una fiesta es una cosa maravillosa y preciosa, pero la verdadera amistad se demuestra cuando pasa algo malo y se está ahí para apoyar", aseguró la televisiva. "No creo que sea una cuestión de estado el que acuda o no".

Pero, lo que verdaderamente molestó a Paola Olmedo fueron las palabras que pronunció acerca de un posible escenario que se puede producirse en unos años.

▶️ María Teresa Campos cuenta los detalles de la boda de su nieto, el hijo de Carmen Borrego

Carmen Borrego, muy decepcionada con Rociíto

Tanto Paola Olmedo como su suegra no se pueden creer que la madre de Rocío Flores haya sido capaz de hacer este feo tan grande a José María Almoguera.

A pesar de que Carmen Borrego ya había hablado con su amiga sobre su no asistencia a la boda, después de ver todo el revuelo que se formó, Carrasco decidió intervenir telefónicamente en Sálvame para zanjar este asunto de una vez por todas.

Y fue durante esta llamada cuando la televisiva pronunció unas palabras que no le sentaron nada bien a Paola Olmedo. Después de dar todas las explicaciones pertinentes, Roció aseguró que "posiblemente, si se casa Alejandra Rubio, iré a su boda".

| Trendings

Sin duda, una afirmación que Carmen Borrego y Paola Olmedo no pasaron por alto. La colaboradora de Sálvame no pudo ocultar su dolor al escuchar cómo una de sus grandes amigas hacía de menos a su propio hijo.

"Ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo, no. A mí me da igual, pero por mi hijo, no", aseguró entre lágrimas.

"Les ha dado para que el tema del fin de semana sea hacer de menos a mis hijos. Hay cosas que no es necesario decir... Si están diciendo lo que están diciendo, ¡no lo arropes!".

Al ver a su hermana totalmente hundida, Terelu Campos se acercó a ella para intentar consolarla. "Hablan las personas que no han estado, los que hemos estado lo hemos pasado maravilloso, hemos disfrutado muchísimo".

Pero la suegra de Paola Olmedo, siguió recriminando a Carrasco el feo que le acabas de hacer a sus hijos. "Que se haga de menos a mis dos hijos me duele en el alma. A mí me puedes escupir y yo te puedo perdonar o no, pero si escupes a mi hijo no te voy a perdonar, seguro".

Paola Olmedo escucha las justificaciones de Terelu Campos

Paola Olmedo no puede entender cómo Terelu Campos puede seguir defendiendo públicamente a Rociíto después de todo el dolor que le ha provocado a su propia hermana.

Tras esta polémica llamada, la presentadora de Telecinco acudió al plató de Viva la vida a aclarar en qué punto se encuentra la relación entre Carrasco y Carmen Borrego.

| Mediaset

Durante la emisión de este programa, Paola Olmedo ha podido ver cómo la tía de su marido ha dado la cara por la hija de Rocío Jurado.

"Carmen Borrego es una mujer muy sentida y muy sensible, mucho más de lo que ella aparenta públicamente. Necesitaba explotar", aseguró, dejando claro que su hermana "nunca se enfadó porque Rocío no fuera a la boda".

Además, apunto que es "muy injusto que se le haga responsable a Rocío de las lágrimas de Carmen. Me parece desproporcionado".