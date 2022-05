Fidel Albiac ya no puede esconder el secreto que deja fatal a Rociíto

A Fidel Albiac le está siendo prácticamente imposible seguir ocultando uno de los grandes secretos que esconde su mujer.

Y es que, gracias a una publicación en uno de los medios de comunicación digitales de nuestro país, ha quedado al descubierto la verdadera relación que mantiene Rociíto con el clan Campos.

Desde que se celebró la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo, tanto esta mediática familia como la hija de Rocío Jurado han estado más de actualidad que nunca. Y no es para menos.

Tras su sonada ausencia a este enlace, la mujer de Fidel Albiac decidió entrar en directo en Sálvame para explicar los motivos que le llevaron a tomar esta dura decisión.

"Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Cuando a una la invitan a una fiesta es una cosa maravillosa y preciosa, pero la verdadera amistad se demuestra cuando pasa algo malo y se está ahí para apoyar", aseguró Rociíto.

Pero, la frase que hizo saltar todas las alarmas fue una en la que la hija de Terelu Campos era la protagonista principal. "Posiblemente, si se casa Alejandra Rubio, iré a su boda".

Esta afirmación ha sido suficiente para que se haya empezado a poner en cuestión la verdadera relación de amistad que, supuestamente, existe entre la familia Campos y la mujer de Fidel Albiac.

Fidel Albiac ya no puede disimular más

Fidel Albiac ha visto cómo uno de los medios digitales de nuestro país ha destapado uno de los secretos mejor guardados por su mujer.

La no asistencia de la heredera universal de Rocío Jurado a la boda de José María y Paola generó una gran repercusión mediática en todos los medios de comunicación nacionales.

Varios profesionales, entre los que se encuentra el periodista Jesús Manuel Ruiz, hicieron hincapié en la inesperada decisión que Carrasco tomó en relación con su supuesta segunda familia.

Hace unos días, este profesional de la prensa rosa española aseguró en el medio digital ESdiario que la esposa de Fidel Albiac estuvo presente en el último cumpleaños de Terelu Campos.

Ahora, y tras haber confirmado esta información, el excolaborador de Sálvame ha tenido que salir públicamente a pedir disculpas y a corregir lo que dijo en su día.

Según ha rectificado el propio Jesús Manuel Ruiz, Rocío y Fidel jamás acudieron a la celebración de este aniversario tan especial para la presentadora de Telecinco. "Estaba con temas sanitarios de la actualidad, según confirmaron a la familia Campos en aquellos momentos", ha asegurado el periodista.

"ESdiario contó la verdad. A medias. Ahora podemos asegurar que Carrasco tampoco estuvo en el último cumpleaños de Teresa Campos. El más difícil de los últimos lustros", aseguró.

"Desde aquel día, la presentadora y su familia empezaron a pensar que estaban confundidas del cariño que profesaba la hija de 'la más grande'".

Además, y por si esto fuera poco, Jesús Manuel Ruiz desveló el principal motivo por el que Carrasco no acudió a esta fiesta. Y es que, según él, Fidel Albiac se puso en contacto con Terelu para pedirle un favor muy especial.

"Él llama a la casa de Teresa. Y comenta que no puede asistir, pero que su mujer podría acudir si la recoge en su casa el personal de servicio de las Campos. Al grano. Pretende que paguen el traslado. Ida y vuelta. Y gratis claro".

Según parece, la madre de Alejandra Rubio no pudo o no quiso aceptar esta petición, así que Rociíto tomó la decisión de no asistir al cumpleaños de su gran amiga.