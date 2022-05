Paola Olmedo se planta contra su suegra Carmen Borrego al saberse la verdad

Carmen Borrego no ha dejado de recibir mazazos desde la boda de su hijo. Y es que, lo que prometía convertirse en uno de los días más especiales de su vida, ha acabado siendo una de sus mayores pesadillas. Y todo gracias a la exclusiva que el clan Campos vendió a la revista Lecturas.

Durante los días posteriores a este esperado enlace, han salido a la luz varias informaciones que no dejan en muy buen lugar a la colaboradora de Sálvame. Y ha sido precisamente en este programa donde la madre de José Luis Almoguera ha terminado por explotar contra todos sus compañeros.

Este viernes, 13 de mayo, Carmen Borrego se pronunció sobre el supuesto intento de boicot de la boda de su hijo y Paola Olmedo. Y es que, según pudo saber Informalia, ella estaba al tanto de todo lo que había preparado Viva la vida.

"Ella lo había hablado con el programa y lo había consentido, pero con una condición: que no sacaran ni una imagen de dentro que pusiera en peligro su acuerdo con Lecturas […] la tertuliana aceptó participar de este juego siempre y cuando finalmente no sacaran ninguna imagen".

Pero, sin duda, lo que más le molestó es que ninguno de sus compañeros se había acercado a felicitarla. "Me habría gustado que al menos uno de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo".

"No todo puede ser una mierda. Sobre todo una cosa que para mí tan importante. ¿Nadie tiene nada que decir bueno? ¿Nada? Llega un momento que claro... Yo estaba muy feliz, y me parece feo por él, porque no se lo merece. Han trabajado muchos para esa boda. Después de 5 o 6 días con lo mismo, se te hace duro", lamentó Carmen Borrego, muy dolida.

Ahora, la televisiva ha recibido un nuevo e inesperado golpe mediáticos. Y es que, todo apunta a que a su nuera Paola Olmedo y a la madre de esta no les ha gustado nada enterarse de los pactos secretos de la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego recibe el golpe que menos esperaba

No hay duda de que para Carmen Borrego esta boda ha sido más un quebradero de cabeza que una alegría. Horas después de sus declaraciones en Sálvame, Alejandra Rubio aseguró que su tía no pudo disfrutar al 100% de la celebración.

"Estaba superenfadada y no disfrutó mucho de la boda porque estaba muy nerviosa…", aseguró la influencer en Viva la vida.

Pero, por si esto fuera poco, la madre de Paola Olmedo ha confesado públicamente que está muy molesta con Carmen Borrego por la exclusiva que concedieron tras el enlace.

"Yo no sabía nada. No esperaba esto", ha asegurado, después de reconocer que a ella nadie le pidió permiso. "Yo le dije a mi consuegra: 'yo no quiero salir'", sentenció la madre de Paola.

Tras escuchar estas duras palabras, la colaboradora de Telecinco no ha tardado en responder a su consuegra. "Eso se lo tendrá que explicar a su hija", dijo Carmen públicamente. "Habrá sido una mala comunicación porque, si hubiese sabido que ella no quería, evidentemente, no hubiera salido. A mí me lo han transmitido mal".

Aunque, finalmente, la hermana de Terelu Campos ha querido quitarle hierro al asunto y ha asegurado que su relación con la madre de Paola Olmedo está mejor que nunca. "Mi consuegra es maravillosa. Si ha dicho algo malo, será porque se ha puesto nerviosa".