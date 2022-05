Olga Moreno desvela el día en que Antonio David Flores le dijo que se separaba

Olga Moreno echa más leña al fuego al tsunami que está viviendo su familia esta semana. No hay semana en la que Olga, Antonio David o alguien de su entorno más cercano protagonice airadas polémicas.

Estos días, la supuesta mentira de Marta Riesco implicando a Rociíto en un montaje en un restaurante copan la actualidad. Rociíto ha hablado y ha dejado a la actual mujer del marido de Olga a la altura del betún.

Cuando la audiencia todavía está asimilando este rifirrafe de primer nivel, se publica hoy la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno y se lía todavía más.

Olga Moreno carga contra la docuserie de Rociíto

Olga Moreno ha seguido hablando de lo que ha vivido en su casa durante este último año. Y lo hace, sin pelos en la lengua y con una entrevista plagada de titulares. Si el pasado miércoles, Olga se mostraba como una víctima y una mujer a la que han dejado y engañado, ahora carga la artillería pesada.

Olga sigue en su papel de víctima "a mi familia la han destrozado, la gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa".

Según la sevillana, su marido ha sido víctima de acoso: "yo no sé como está vivo, con el acoso que le han hecho. Antonio David no es un maltratador, no mataría ni a una mosca. He vivido 22 años con él y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en este aspecto", asegura.

Olga se fue a Supervivientes cuando se había emitido el primer capítulo del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Su marido justo había sido despedido de Mediaset y la expectativa por ver qué contaba Rociíto era alta. "No me creo nada de lo que se cuenta en el documental. No me meto si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada. No tengo ni idea, yo sé lo que tengo en mi casa".

La separación de Olga Moreno

Olga se marchó al reality dejando a su familia de una manera y cuando volvió todo había cambiado hasta el punto que le costaba reconocerlo. Según cuenta - entre lágrimas, precisan fuentes de Semana - a su vuelta de Honduras, Antonio David está destrozado. No quiere salir de casa y está devastado por la situación y el linchamiento mediático que ha padecido.

Durante más de dos horas de conversación, Olga explica que "lo último que le dije a mi marido antes de irme a Supervivientes era que le amaba. Cuando volví, me encontré con una separación".

¿Qué papel ha jugado Marta Riesco en esta separación? ¿La separación se produce, pues, a la vuelta de Supervivientes o pasan unos meses hasta que Antonio David le plantea dejar el matrimonio?

Son algunas de las cuestiones que se abren de nuevo tras las palabras de Olga Moreno, sin duda, la protagonista de este miércoles.

También hoy, Jorge Javier Vázquez ataca con toda su dureza a Olga y a su familia en la portada de otra revista, en este caso, Lecturas. El conductor de Sálvame se despacha a gusto contra todos ellos y para Olga tiene unas palabras bastante contundentes.

Según Jorge, "Olga Moreno ha sido cómplice necesaria durante veinte años de la destrucción de Rocío Carrasco". Además afirma que la sevillana ha mentido durante mucho tiempo a todo el mundo. "La familia Flores tenía una imagen de familia feliz y a sus seguidores les han vendido una imagen absolutamente falsa".

Olga también ha hablado en la entrevista de los motivos por los que todavía no se ha divorciado formalmente de su marido. También ha explicado que su familia se ha tomado bastante mal la actitud de Antonio David en todo este asunto.