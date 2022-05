Jorge Javier Vázquez confirma los peores presagios sobre Belén Rodríguez

Belén Rodríguez lleva mucho tiempo trabajando en televisión y ha participado en los programas más míticos de la pequeña pantalla. Está muy expuesta, por eso tiene a sus espaldas un ejército de detractores que le han robado el sueño en más de una ocasión. Le acusan de ser una colaboradora poco objetiva y aprovechan para burlarse de su físico, pero este problema ya está zanjado.

Belén Rodríguez se ha puesto en manos de los mejores profesionales para terminar con su gran complejo y se ha sometido a una operación. Su amigo Jorge Javier Vázquez ha desvelado en Lecturas que se ha aumentado el pecho, una intervención en la que se ha gastado mucho dinero. Los expertos aseguran que este retoque puede superar los 10.000 euros, dependiendo de la clínica elegida.

| EP

Belén disfruta de bastante experiencia en los medios de comunicación y se ha dado cuenta de algo: lo mejor es no tener nada que esconder. Su gran secreto ha salido a la luz después de la indiscreción de Jorge Javier, pero ella no está molesta porque no lo ha hecho con mala intención. El presentador escribe en blog titulado Vidas propias y ha reflexionado sobre un tema internaste: la salud de sus compañeros.

Belén, al igual que varios colaboradores de Sálvame, deben guardar reposo porque se ha sometido a una operación. No es la única, también está 'la princesa del pueblo' y la periodista Lydia Lozano, aunque esta última no ha querido cogerse la baja médica. Jorge Javier ha reconocido que la canaria “nunca defrauda” y que es una profesional de primera categoría.

Rodríguez es muy celosa de su intimidad, aunque en los últimos tiempos ha concedido varias entrevistas demasiado profundas. Asegura que no tiene pareja ni ganas de enamorarse, por eso vive sola en un piso que solo tiene una habitación. Prefiere no recibir visitas, aunque ha colocado un sofá grande en el salón por si alguien necesita pernoctar allí.

Belén Rodríguez tiene pendiente otra operación

Belén, haciendo gala de la sinceridad que la caracteriza, le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que no solamente se quería operar el pecho. Ha sido el presentador quien ha desvelado este pequeño complejo en el espacio que escribe en la revista dirigida por Luis Pliego. “Ya que estaba anestesiada quería aprovechar para colocarse unos hilos en el cuello”, desliza al respecto.

| GTRES

La colaboradora nunca había dado muestras de tener complejo con su pecho, pero el problema estaba ahí y cada vez era más preocupante. Ha cortado por lo sano haciéndose un aumento y todo está solucionado, aunque ha desembolsado una alta cantidad de dinero. A partir de ahora podrá dormir tranquila: su aspecto físico es intachable y vuelve a ser la envidia de sus compañeras.

Rodríguez es íntima amiga del capitán de Sálvame, por eso el catalán se puso en contacto con ella el pasado fin de semana. “Aprovecho el domingo por la mañana para hacer una ronda de llamadas entre las personas que tengo recién operadas, por operar o escayoladas”. Estas palabras del comunicador han sido muy aplaudidas, pues una vez más demuestra que tiene un gran sentido del humor.

Belén Rodríguez, sorprendida: “Si te mueres no te enteras”

Belén, según Jorge Javier, no se siente incómoda en quirófano, pero le había pedido al doctor que le operara de dos cosas a la vez. “No entiendo cómo a la gente le dan miedo las anestesias. Total, si te mueres no te enteras y, ya que inexorablemente nos tenemos que morir algún día, pues mejor hacerlo dormido, sin dolor”.

La tertuliana ha ganado mucho peso en las redes sociales porque en los últimos tiempos se ha convertido en la gran enemiga de Antonio David. Este último tiene a sus espaldas una legión de defensores que se hace llamar “marea azul”. Rodríguez ha tenido una infinidad de enfrentamientos con este bando en el último año y el tono cada vez va siendo más rotundo.