Rociíto habla de su hijo David Flores Carrasco y lo deja muy claro

David Flores Carrasco vuelve a ser el protagonista de la prensa, y esta vez no ha sido por conocerse el mal momento por el que atraviesa. Esta vez, su madre, Rocío Carrasco ha hablado de él y ha provocado un auténtico revuelo en el mundo rosa. Pero, ¿qué ha pasado para que Rociíto se encuentre con fuerzas para hablar de su hijo?

David Flores no lo está pasando bien

Después de que se anunciara la separación de su padre, y se publicara la entrevista de Olga en la revista Semana, David Flores ha sido el siguiente en acaparar las cámaras. Y no por hablar delante de ellas, sino por su estado de salud.

El joven pidió expresamente seguir viviendo con Olga Moreno a pesar de la ruptura de esta con Antonio David Flores. Además, David pidió al ex guardia civil que no hablara mal de la empresaria. Y aunque se han cumplido todo sus deseos, esto no parece ser suficiente.

Hace unos días, David Flores fue testigo de una tremenda bronca entre Olga y Antonio David por culpa de Rocío Flores. Esta se siente traicionada por su familia y David sabe que todo se desmorona.

Por sorpresa, el joven ha recibido el apoyo de su madre, a quién hace mucho tiempo que no ve. Rociíto ha dicho basta y ha dejado todo muy claro.

Rociíto defiende a David Flores

Más fuerte que nunca y después de recuperarse de la resaca del éxito de su documental, Rocío Carrasco ha reaparecido en televisión. Y todo por culpa de la periodista Marta Riesco, la actual pareja de Antonio David.

Y todo porque la periodista aseguró hace unos días que había entablado una conversación telefónica con la hija de La más grande. Algo que esta última ha negado rotundamente.

"Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo", explicaba Marta Riesco en Telecinco. Tras días de especulaciones, Rocío Carrasco ha dado la cara y lo ha negado todo.

Con la ayuda de Sálvame, Rociíto ha viajado hasta el restaurante donde, según Marta Riesco, Rocío descolgó el teléfono y habló con ella. Gracias a las cámaras del local, Rociíto ha demostrado que en ningún momento cogió el teléfono. Momento que la hija de La más grande aprovechaba para lanzar un órdago a Marta Riesco.

“No hablé con ella y voy a demostrarlo con las cámaras de seguridad del restaurante donde se supone que se produce la llamada. Esta chica ha dicho en directo, que yo me mofo de ella y que una persona que está tan mal es capaz de llamarla a ella y no a sus hijos”.

Rocío Carrasco defiende a su hijo, David

Además de dejar claro que Marta Riesco es solo una piedra más que Antonio David le ha puesto en el camino, Rocío ha defendido a sus hijos delante de los telespectadores. “No llores tanto, la que he llorado he sido yo cuando te he escuchado pronunciar a mis hijos”, espetaba.

Como era de esperar, estas declaraciones han provocado un auténtico revuelo en la prensa, sobre todo por conocer la opinión de Rocío y David Flores. Aunque no se espera que hablen, es más que evidente que la peor parada de toda esta historia es Marta Riesco.

Y que el reencuentro entre Rocío Carrasco y sus hijos quizá está ya más cerca de lo que parece.