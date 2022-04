Destapan al fin el engaño que dio la victoria a Olga Moreno en 'Supervivientes'

Olga Moreno es la mujer de la semana. Acaba de conceder una entrevista que ha vuelto a remover los cimientos de la prensa del corazón. Era la gran ausente del culebrón que mantiene en vilo a España desde hace meses.

Se hablaba mucho de Olga, pero ella permanecía en un estoico y resignado silencio mientras todos hablaban de su matrimonio con Antonio David. Ahora se ha decidido a hablar ella en una exclusiva en Semana que la ha vuelto a poner en el ojo del huracán.

Además de la insospechada reacción que la citada entrevista ha provocado en Ro Flores - ofendida porque no sabía nada de la misma -, las palabras de Olga han logrado otros hitos.

▶️ Rocío Flores pillada hablando muy alterada con su representante

En El programa de AR, los colaboradores han descubierto la verdadera cara de la hijastra de Olga. Nerviosa, agresiva y repartiendo a diestro y siniestro.

Marta Riesco y Ro Flores se han sentado frente a frente en un plató de televisión en Ya son las ocho. Ya liman asperezas y quien sabe si en un futuro se aliarán en contra de la sevillana. En Sálvame han intentado contraprogramar la exclusiva con una entrevista a Rociíto y han remontado bastante en audiencias.

Olga Moreno, además, ha provocado que Jorge Javier Vázquez comente algo que pudo llevarla a ganar Supervivientes 2021. La victoria de Olga, aplastante, fue bastante cuestionada y se habló de tongo en su momento. Jorge ha apuntado a los motivos.

| Trendings

Olga Moreno: así ganó Supervivientes

Olga Moreno no suscita las simpatías de Sálvame. Hace no tanto tiempo, sí la veían como la 'madre coraje' de los hijos de la insolidaria y cruel Rociíto. Ahora que las tornas han cambiado, Jorge Javier es el principal abanderado contra la familia Flores-Moreno.

"Ahora hay muchísima gente que está considerando a Olga Moreno como la víctima, pero no olvidemos que pertenece a 'la banda', vamos, ahí no se salva ni uno", dice Jorge.

Yendo un paso más allá, el catalán asegura que "Olga no era una pobre señora que no se enteraba de nada", como algunos quieren hacer ver. Ella entró en Supervivientes, cuando el documental que desmontaba la imagen de su marido llevaba solo una entrega. Allí se escudó en que no sabía nada de fuera y contó que su matrimonio era idílico y que todo funcionaba a las mil maravillas.

Tiempo después ha reconocido que cuando entra en el reality, su relación ya estaba en crisis. En Sálvame apuntan claramente a que "estaba muy al tanto de lo que había sucedido con Rociíto, sabía muchas cosas de su marido". Según ellos, jugó toda esa información a beneficio propio en el concurso y logró ser la ganadora porque "es una trilera emocional".

Así pues, según el conductor de Sálvame, el tongo no habría sido con los votos del público, sino por las mentiras y las medias verdades de Olga en el concurso. Una opinión que habría que coger con pinzas, pues a estas alturas casi nadie va a Supervivientes sin una estrategia emocional para llevarse el bote final.

Olga Moreno, la víctima de la historia familiar

Jorge se ha convertido en el nuevo gran abanderado de Rociíto en Telecinco, ahora que han despedido a Carlota Corredera. Su apoyo sin fisuras a la hija de 'la más grande' se traduce en una crítica sin piedad a Olga Moreno.

"Olga ha escogido el papel de víctima y le está sacando una rentabilidad tremenda, que no digo que sea malo. Y recordemos que antes que todo lo que ella está pasando, se lo hizo ella y Antonio David a otra persona que se llama Rocío Carrasco".

Jorge lo tiene claro, Olga no es la víctima de nada, sino la "cómplice necesaria" de la cruda guerra que ha separado a Rociíto de Antonio David.