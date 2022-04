Lolita lo deja todo para ayudar a su hija Elena Furiase tras escucharla

Lolita Flores, cantante y actriz, ha defendido a su hija tras las burlas que ha recibido por redes sociales por participar en un concurso.

En 2009, Elena Furiase fue una de las protagonistas del momento más viral de televisión en Password, un programa presentado por Luján Argüelles en Cuatro.

El objetivo del concurso era adivinar una palabra secreta en un tiempo limitado. Ese término solo lo conocía un miembro y, a partir de varias pistas, el otro compañero debía conseguir descifrarlo.

La hija de Lolita Flores tenía mayo como palabra secreta y dijo abril para que la participante pudiera adivinar el mes siguiente. Elena no contaba con que su pareja le contestara 'cerral' haciendo referencia al verbo cerrar, pero poniendo la letra 'l' en el final. El plató de Password y Elena empezaron a reírse muchísimo.

Lolita se preocupa por los tormentos que está viviendo su hija

Sin embargo, Lolita no sabía que su hija iba a ser atormentada por ese divertido momento que se hizo tan viral. Tras 13 años de lo ocurrido, Elena sigue recibiendo muchos mensajes cada mes de abril relacionados con lo que vivió en la cadena de Mediaset.

Del mismo modo, cada año, sus seguidores le recuerdan lo sucedido con el mismo vídeo por redes sociales.

Cansada de recibir el clip, la actriz de El Internado ha publicado varias historias en su Instagram diciendo que dejaran de enviárselo. El motivo de esta queja es que ya conoce el momento, pues ella fue quien lo vivió en primera persona. Recuerda a sus seguidores que fue gracioso hace años, pero que ahora ya debería de olvidarse.

"Ya me estáis enviando mensajitos, también sé cuál es el chiste que hay. Lo sé, lo conozco, lo hice yo. No pasa nada, tranquilos. (...) Lo viví. No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años. Soy consciente de ello" declaró la hija de Lolita Flores por su cuenta de Instagram.

"Sobre todo, mis amigos y amigas tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas. Os quiero, tened un feliz abril y dejadme en paz" añadió irónicamente la actriz.

Lolita no quiere que su hija sufra acoso por redes sociales, por eso, le ha ofrecido apoyo por si, en algún momento, lo ve necesario.

No obstante, Elena no considera que sea algo malo. Ella piensa que fue un momento gracioso al que a la gente le gustó mucho y, por ello, se repite cada año. Pero ya le cansa un poco, a juzgar por sus últimos mensajes

La hija de Lola Flores recuerda a su padre

Asimismo, la relación entre Lolita Flores con su hija es maravillosa, al igual que lo fue con su padre. El pasado 19 de marzo, la hija de Lola Flores no dejó de lamentarse al recordar la muerte de su progenitor.

En el Día del Padre, Lolita publicó una foto en la que aparecía su padre, 'El pescaílla', y ella de pequeña. En la publicación escribió una dedicatoria a todos los padres y, en especial, al suyo.

"Feliz día del padre, a papá y a todos los padres del mundo. (...) Papá, lo que yo daría por volver a sentarme en tus rodillas y sentirme protegida. Felicidades a todos esos padres superhéroes que están en Ucrania luchando por su familia, su casa y su país" comentó Lolita Flores en su post de Instagram.

Asimismo, Elena ha homenajeado a Guillermo Furiase, su padre y ahora exmarido de Lolita. También a su marido, con quien se casó el pasado septiembre del 2021. Pronto serán padres de su segundo hijo.