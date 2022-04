Raphael confirma las malas noticias sobre su estado de salud

Raphael ha dado un susto tremendo a sus seguidores. El cantante de Linares tiene una legión de fans que están muy pendientes de todos sus movimientos y noticias. Es por ello, y por la avanzada edad del cantante que cualquier rumor o hecho que se produzca sobre su salud, es cogido con interés.

También con el deseo de que quede en nada y no afecte el devenir artístico y personal del cantante.

Raphael tenía confirmada su presencia en Las tres puertas, el programa de La 1 que dirige y presenta María Casado. A pesar de que los seguidores del cantante estaban congregados frente al televisor para ver al artista desde su lado más íntimo, finalmente no acudió al espacio.

Raphael da positivo en coronavirus

El mismo Raphael ha sido el encargado de aplacar las especulaciones que empezaban a surgir y ha publicado un mensaje en Twitter.

"Queridos amigos, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa Las Tres Puertas"

María Casado tuvo que solventar la baja de Raphael a última hora y lo logró con Rosalía, que está de promoción en España de su nuevo disco. Raphael acudirá al programa en otra ocasión, pues tal como ha contado en sus redes sociales, María Casado es su amiga, así que a cuadrar agendas se ha dicho.

Según reza el mensaje que el propio artista ha lanzado, su afección de coronavirus no supone ningún riesgo para él, pues es asintomático. No obstante, y teniendo en cuenta que fue trasplantado de hígado hace 19 años, todo lo que hace referencia a su salud se mira con lupa.

Mensajes de apoyo para Raphael

Los mensajes de apoyo al artista no han dejado de llegar. Cientos de seguidores le desean una pronta recuperación e incluso María Casado, le ha respondido con un "Cuídate jefe, te queremos".

Raphael cuenta con más de 100.000 seguidores en Twitter y con 1337.000 más en Instagram, donde también ha publicado el mismo mensaje.

El marido de Natalia Figueroa se va a tomar estos días con calma y ya ha anunciado que a finales de abril reemprenderá la gira americana que está llevando a cabo. Los escenarios que le esperan para cuando Raphael esté recuperado están en República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina.

"Gracias a todos por el apoyo y en breve... retomamos. Siempre pa'lante" es otro de los optimistas mensajes que ha querido lanzar para demostrar que todo está bien.

La familia del intérprete de Mi gran noche está tranquila por el hecho que la enfermedad no le esté provocando síntomas, ni revista gravedad. El artista aseguró en su momento que pasó "miedo" por la pandemia de coronavirus. Por la información, pero también por la incertidumbre y por su familia.

El confinamiento obligado que vivimos hace ya un par de años tuvo le permitió a él avanzar mucho en la gravación de su nuevo disco. A su vez, descubrió más a fondo las nuevas tecnologías y las redes sociales. Se aficionó, por ejemplo, a que las entrevistas que concedían fueran por videollamada, cosa que ha mantenido desde entonces siempre que puede.

Esto le da más flexibilidad en la agenda, más rapidez y a la vez, "es más divertido".

Siguiendo la normativa actual, Raphael tiene que seguir haciendo cuarentena al haber dado positivo por coronavirus. Al tener 78 años es considerado dentro del rango de "población vulnerable" por lo que el aislamiento de una semana, en su caso es recomendable. Además, Raphael siempre se ha mostrado muy prudente con esta cuestión, pensando en su familia y especialmente en su mujer, que también cuenta ya con 82 años.