El extraño plan de Jorge Javier Vázquez que lo aleja definitivamente de la televisión

Jorge Javier Vázquezno atraviesa por un buen momento a pesar de que, por ahora, sigue contando con la confianza de sus jefes de La Fábrica de la Tele para seguir presentando Sálvame.

Tras las semanas convulsas que han tenido lugar en los pasillos de Telecinco, Jorge Javier espera que 'pase el chaparrón'. Quiere que le afecten lo menos posible todos estos cambios que han tenido lugar de un tiempo a esta parte.

| Mediaset

Entre los despidos, cambios de presentadores, ausencia de colaboradores por Supervivientes y modificaciones en el contenido del programa, Sálvame no vive una semana tranquila desde hace tiempo. Mientras, Jorge Javier Vázquez continúa dejando sus llamativas reflexiones en el blog que escribe cada semana en la revista Lecturas.

En esta ocasión, el protagonista de su post semanal no ha sido otro que Kiko Matamoros. Este ya ha puesto rumbo a Honduras junto al resto de participantes de Supervivientes para vivir la experiencia más importante de su vida. Jorge Javier siempre ha tenido en alta estima a Kiko Matamoros, al que define como "una de las personas más leales que conozco".

La desolación de Jorge Javier tras la marcha de uno de sus mejores amigos

"Se larga Kiko Matamoros a Supervivientes y me da pena. Llevamos tantos años coincidiendo tantas horas en un plató que es como si se me fuera un hijo a la mili. Kiko es una de las pruebas más evidentes de que la imagen que se da en televisión no tiene por qué coincidir con la real", comienza su post.

Jorge Javier sabe que a Kiko "le gusta ir de malote porque en su época juvenil sería lo que se llevaba. Pero conforme va cumpliendo años le cuesta cada vez menos mostrar un corazón acogedor y hospitalario. He visto a pocas personas ser tan leales con sus afectos aunque estos lo dejen con el culo al aire", prosigue su 'speech'.

| Mediaset

"El viernes, cuando se despidió de mí antes de ir al concurso, me dijo al oído: 'Te quiero, cabrón'. Yo, como de costumbre cuando me dicen cosas bonitas, me quedé bloqueado y a punto estuve de decirle: 'Yo también'. Pero no me salió la voz", lamenta.

Cuenta Jorge Javier que Kiko "estaba teniendo muy presente a Mila y se emocionó: 'Sé que cuando llegue allí me voy a acordar mucho de ella', dijo. Y menos mal que cambiamos de tema porque yo ya tenía la lágrima preparada para salir", cuenta el catalán en su blog.

"Matamoros da seguridad, y me hubiera encantado tener durante mis años de nocturnidad un amigo como él. Kiko sigue frecuentando la noche con devoción. Lo envidio", desvela.

Jorge Javier: "No me costaría nada ser cartujo"

El caso es que Jorge Javier ha aprovechado las últimas líneas de su blog para dejarnos una reflexión que ha sorprendido a muchos.

"A veces me miro y me digo: 'Con lo que has sido y ahora te acuestas a las diez de la noche'. Cómo te cambia la vida, tiene mala prensa madrugar porque es una cosa como de gente mayor. Y yo le estoy encontrando la gracia a eso de abrir el ojo bien temprano y disfrutar de la vida en silencio", confiesa.

| GTRES

Así, el bueno de Jorge cuenta que "una vez en el bachillerato me preguntó mi profesor de Griego si alguna vez me habían operado con anestesia. Quería saber si en esos momentos seguía hablando, tal era mi verborrea. Ahora no me costaría nada ser cartujo", ha escrito.

"No encontraría en un monasterio a Kiko, eso desde luego. Y una vez que se ha ido, espero encontrármelo lo más cerca posible del verano. Se lo merece por la ilusión que está poniendo en el empeño", finaliza el comunicador catalán.