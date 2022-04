Marisa Martín Blázquez y el secreto más íntimo sobre su matrimonio con Antonio Montero

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez son una de las parejas más sólidas dentro de la televisión de nuestro país. Estos dos profesionales de la comunicación y de la prensa rosa llevan más de 30 años de amor y complicidad, aunque esto no siempre fue así.

Hubo un momento en el que el matrimonio pasó por una fuerte crisis que terminó de la peor forma posible. En el año 1995, el paparazzo fue fotografiado junto a una joven que no era su mujer.

"Por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer. Era una amiga que conocí en un viaje de trabajo", aseguró el fotógrafo. "Fue un flechazo, que joroba mucho más en estas situaciones. Marisa siempre me ha notado todo, por eso siempre he sido sincero con ella".

Aunque esta deslealtad acabó con su matrimonio, en 2021 la periodista aseguró en Viva la vida que habían decidido darse una nueva oportunidad. A día de hoy, Antonio Montero y su mujer siguen juntos y más felices que nunca.

Ahora, ha salido a la luz uno de los secretos mejor guardados del matrimonio. A pesar de trabajar delante de las cámaras, Marisa Martín Blázquez siempre ha sido bastante reservada con su vida personal. Que su marido haya hecho esta confesión no le ha tenido que hacer mucha gracia.

Antonio Montero cuenta un detalle íntimo de su matrimonio

Antonio Montero sabe perfectamente el precio que hay que pagar por trabajar en la pequeña pantalla, por eso no tiene ningún problema en compartir con la audiencia de Mediaset España alguna que otra confesión sobre su vida privada.

Si hay algo que caracteriza al tertuliano es la naturalidad con la que habla delante las cámaras. Este martes, 12 de abril, el equipo de Sálvame empleó parte de su emisión en comentar el segundo capítulo de la docuserie de Isabel Pantoja, que se titula: ¿Y si nunca creyeron a una mujer virgen y enamorada?.

Esta nueva entrega puso sobre la mesa el tema de la virginidad. Y, aunque muchos consideraron que es un tema algo machista, Antonio Montero cree que la educación es lo más importante en estos casos.

Fue, precisamente, en este momento cuando el marido de Marisa Martín Blázquez quiso compartir con el resto de sus compañeros un curioso dato de su vida personal.

Y es que, según ha confesado el colaborador de Telecinco, llegó virgen al matrimonio. "No es solo el machismo, también es la educación. La virginidad no tiene que ver con el machismo porque yo me casé virgen y soy un señor. ¿Qué tiene que ver eso con el machismo?", insistió Antonio Montero.

Tras esta confesión, María Patiño quiso hacer hincapié en la educación como pilar fundamental en este tipo de temas. "A mí me educaron igual que yo he educado a mis hijos", dejó claro el fotógrafo.

Sin esperarlo, el doble de Belén Esteban quiso meter un toque de humor a la situación. "Yo no me lo creo y no clasifico, pero a este hombre le gustan mucho las mujeres. Tú ya no te casaste virgen", aseguró provocando las risas del público.

Y es que, como cada tarde, Josep Ferré acudió al plató para entretener a la audiencia del formato con sus divertidas imitaciones.

Lejos de tomarse mal la situación, Antonio Montero no pudo contener la risa. "Yo lo he dicho siempre. Estuve seis años de novios y lo valoraba en ese momento".