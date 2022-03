Jorge Javier Vázquez, vapuleado en redes por ocultar algo gravísimo: '¡Corrupto!'

Jorge Javier Vázquez sigue metiéndose en jardines en sus labores de presentador de Sálvame mientras el programa agoniza debido a sus bajas audiencias. A pesar de haber recuperado ligeramente la confianza de los espectadores en los últimos días, muchos han decidido cambiar de cadena cuando llegan las cuatro de la tarde.

Sálvame ha sido muy criticado en los últimos meses por la falta de frescura de sus contenidos. También por las polémicas que han sido el pan de cada día en el plató de Mediaset.

Una de las últimas noticias que ha convulsionado al programa es la marcha definitiva de Paz Padilla tras ser despedida por La Fábrica de la Tele.

Jorge Javier Vázquez echa a los leones a un colaborador

El espacio de Telecinco vive tiempos demasiado crispados, y son frecuentes las acusaciones de mentiras y manipulación por parte de la audiencia del programa.

Un ejemplo de ello lo hemos visto este martes al comienzo de Sálvame. Después de dar un alegato antitaurino muy aplaudido en las redes, Jorge Javier Vázquez ha charlado de un tema espinoso junto a Kiko Jiménez. Ambos han hablado sobre el incidente que vivió el exnovio de Gloria Camila con el que fuera su suegro, José Ortega Cano.

Todo sucedió este lunes en la presentación de la Feria de San Isidro, que congregó a grandes figuras del toreo, políticos y personalidades importantes de la sociedad madrileña.

El torero y viudo de Rocío Jurado acudió ayer por la noche a dicho evento en la Plaza de las Ventas. El caso es que los reporteros no dejaron ni a sol ni a sombra al diestro para preguntarle por esa supuesta grave crisis matrimonial que atraviesa tras las palabras de su mujer.

El incidente entre Kiko Jiménez y Ortega Cano que acabó de la peor forma

Entre los reporteros estaba el colaborador de Sálvame, Kiko Jiménez. Lo que no esperaba este improvisado reportero es que al conocer su presencia en la plaza de toros, el torero no pasó por el photocall. Y es que este no quería dar ninguna declaración al que fuera su yerno.

Tanto huyó el bueno de Ortega Cano que Kiko Jiménez, con el claro objetivo de sacarle algunas palabras al padre de su exnovia, le siguió hasta la puerta de su casa. Allí, ambos protagonizaron un desagradable episodio.

Ortega llegó acompañado de un coche de seguridad de la urbanización en la que vive y no quiso bajarse hasta que Kiko se fuese de allí. Aun así, Kiko Jiménez no cesó en su empeño y le realizó varias preguntas desde fuera del coche. Unas cuestiones que escuchó perfectamente el padre de Gloria Camila.

"¿Por qué no das la cara Ortega? No des golpes al cristal. Has tenido que llamar a la seguridad privada de la urbanización para que no te preguntemos. Di algo", insistía Kiko.

Finalmente, el joven de Linares consiguió hacerle alguna pregunta. Pero lo más llamativo fue cómo respondió el torero. Ni corto ni perezoso, Ortega le gritó hasta en dos ocasiones "¡cornudo!", según afirmaba en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

La enésima mentira de Sálvame: "¡Corrupto!"

Una versión que distaba mucho con lo que pudieron escuchar los espectadores del programa. Y no fueron pocos los que afearon lo comentado por Sálvame.

Muchos de ellos tenían claro que habían escuchado algo muy grave en boca del marido de Ana María Aldón. El caso es que, por regla general, los comentarios en las redes sociales dejaban claro que el insulto que le había proferido Ortega a Kiko era "corrupto". Algo que ha querido tapar el espacio de Telecinco sin que sepamos el verdadero motivo.