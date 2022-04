Javier Tudela desvela el secreto que Kiko Matamoros no podrá ocultar en Honduras

Javier Tudela es hijo de Makoke y durante muchos años vivió con ella y con Kiko Matamoros, mientras estaban casados. Siempre había tenido palabras de cariño para el colaborador y viceversa, pero las cosas cambiaron con la separación. Desde la ruptura, el joven no soporta al que fue marido de su madre y así lo deja de manifiesto siempre.

Por este motivo, no ha dudado en cuestionar que pueda hacer un buen papel como concursante en Supervivientes. Es más, lo ha hecho desvelando un 'secreto', el motivo por el que cree que el miembro sufrirá mucho en la isla. Se trata ni más ni menos que de su adicción al tabaco.

Javier Tudela opina duramente del papel que hará su expadrastro en el reality

El hijo de Makoke ha acudido al estreno de la película El juego de las llaves y allí ha atendido amablemente a la prensa. Según Semana, como no podía ser de otra manera, se le ha preguntado por el que fue su padrastro. Exactamente ha querido saber su opinión sobre que vaya a participar en el programa de supervivencia de Telecinco.

Ante esta cuestión, el empresario ha sido muy duro y claro a la vez: “Voy a decirte una cosa, voy a juzgarlo como concursante y porque lo conozco. Te puedo decir que esta aventura va a ser muy complicada para una persona como Kiko por el tema del tabaco”.

De esta manera ha sido cuando le ha dado un revés atacándolo a través de una adicción que Matamoros está intentando eliminar. Quizás ha sido su manera de sumarse a otros 'golpes' que aquel ha recibido estos días. Nos estamos refiriendo a que Dakota Tárrega ha dicho del colaborador que con su "adicción a las drogas" no va a soportar estar en la isla.

Además de esto, Tudela ha contado que no le va a apoyar en el concurso, pues ya tiene a su favorita para ganar: Marta Peñate. El motivo es que “es la novia de Tony Spina, que fue novio de mi madre y con el que tengo una buena relación. Esperamos que llegue lo más lejos posible”.

Javier Tudela da su punto de vista sobre la guerra entre su madre y su exmarido

El hermano de Anita Matamoros también ha sido preguntado sobre el conflicto constante que mantiene Makoke con Kiko. E incluso sobre la difícil situación económica que ella ha reconocido atravesar en estos momentos. Así, ha manifestado: “Tenemos personas nuevas en la familia que hacen que estas cosas no terminen”.

“No estamos viviendo un momento económico complicado. Estoy muy tranquilo en ese sentido, la verdad”.

Hablando de economía se ha querido saber, además, si es cierto que uno de los negocios de Anita no ha ido tan bien como esperaba. Sobre este asunto ha dicho: “En España se habla mucho de fracasar, pero con un negocio no se fracasa, se aprende, vaya mal o vaya bien. Ella no ha fracasado en ningún momento, ha aprendido y lo ha hecho con todo su cariño y con su amor”.

“A mi hermana le va muy bien y como tía es espectacular”.

Por último, se le ha preguntado acerca del ingreso hospitalario de Diego Matamoros. En este caso, ha sido muy cauto diciendo: “Espero que todas las personas que estén en los hospitales se mejoren como cualquier persona. No le deseo ningún mal, pero es lo máximo que te puedo decir”.

“Le deseo lo mejor, por supuesto”.