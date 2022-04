Gloria Camila asume la doble vida y señala al culpable del engaño

Gloria Camila Ortega está desesperada porque su familia no deja de protagonizar escándalos que no benefician a nadie. Trabaja como colaboradora en el programa Ya son las 8, así que se siente obligada a dar explicaciones y ya ha llegado al límite. No entiende el comportamiento de Olga Moreno, una de las personas más importantes en la vida de su sobrina Rocío Flores.

Gloria Camila ha dado un golpe en la mesa y por primera vez ha criticado el lado oscuro del clan, actitud que ha sido aplaudida por el público. Para entender su malestar debemos remontarnos a la historia de amor entre Antonio David Flores y Marta Riesco, quienes se acaban de reconciliar. Olga no ha tenido en cuenta este episodio y ha posado con el padre de su hija Lola, comportamiento que Gloria no entiende.

Gloria Camila entiende y respeta que el exmatrimonio tenga buena relación, pero considera innecesarias ciertas actitudes. Siempre ha defendido que los problemas familiares deben solucionarse de puertas para dentro y Olga Moreno no entiende el mensaje. La colaboradora ha tocado fondo porque es consciente de que los errores de su familia terminan salpicándola a ella.

Gloria ha asumido que Antonio David tiene una doble vida: es novio de Marta Riesco y sigue compartiendo momentos con Olga. Es la primera vez que se muestra tan crítica con la empresaria malagueña, pues considera que ella es la responsable del nuevo escándalo. La tertuliana está dolida porque siente que debe dar explicaciones sobre situaciones que no ha generado ella.

La hija de Rocío Jurado se caracteriza por su sinceridad, de hecho se ha convertido en uno de los rostros más queridos de su familia. Siempre da la cara e intenta conceder declaraciones jugosas, aunque nunca destapa ningún secreto ni alimenta la polémica. Por ese motivo los comentarios que ha lanzado sobre la ganadora de Supervivientes 2021 han llamado tanto la atención.

Gloria Camila manda un mensaje urgente

Gloria Camila Ortega no entiende que Moreno se haya dejado fotografiar al lado de Antonio David y de Luisa Carrasco, su antigua suegra. “No soy partidaria de ese posado, entiendo que se lleven bien, pero si yo fuera Olga no hubiese posado con mi exsuegra y mi exmarido. Que si quiere ir al cumpleaños perfecto, pero yo no soy partidaria del posado”.

Gloria está cansada de dar explicaciones y ya no sabe cómo justificar los errores de su familia, por eso se ha desmarcado del tema. Ha dejado claro que ella no está de acuerdo con la doble vida y que su comportamiento sería bastante distinto. La tertuliana se ha ganado el aplauso de sus compañeros, pues su sinceridad podría costarle un disgusto con su sobrina Rocío.

La excuñada de Antonio David insiste en que ella no es nadie para decir cómo se tienen que comportar otras personas. Simplemente está dando su opinión porque trabaja en el programa Ya son las 8 y debe hablar sobre la actualidad del momento. “No soy quién para decir a nadie cómo hacer las cosas”, recuerda para evitar futuros problemas.

Gloria Camila pagó un precio caro por su sinceridad

Gloria cree que Olga Moreno es la responsable del engaño porque supuestamente Antonio David le prometió a Marta que todo iba a cambiar. Pero la empresaria sigue teniendo mucha influencia en el antiguo colaborador, de ahí los últimos movimientos. Cabe la posibilidad de que Rocío Flores esté molesta por sus palabras, pues no sería la primera vez.

La hermana de Rociíto juzgó a Olga en Supervivientes 2021 haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza. Por eso criticó algunos comportamientos de Moreno, atrevimiento que presuntamente provocó un distanciamiento entre ella y su sobrina. El paso del tiempo ha demostrado que no hay nada que pueda separarlas.