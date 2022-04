El nombre del amante famoso que Julia Otero no quiere que se sepa

Julia Otero es una de las periodistas más importantes del país y ha conseguido algo que sus compañeros consideraban imposible. Mantiene su vida privada en la estricta intimidad, a pesar de que lleva muchos años expuesta al gran público.

Recientemente ha cometido un error que ha destapado su secreto: confiar en el talento del presentador Jordi Évole.

Julia Otero ha charlado con Jordi y este ha puesto encima de la mesa un debate que muchos creían que estaba enterrado. Ha desvelado que la informadora mantuvo una historia de amor secreta completamente desconocida.

Esta noticia ha revolucionado el mundo del corazón, pues Julia nunca ha hablado de sus aventuras amorosas porque es muy prudente.

| Europa Press

Julia puede presumir de ser un referente feminista porque siempre ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres. Además lo ha hecho como mejor sabe: trabajando en el mercado informativo y demostrando que no tiene nada que envidiarle a nadie. En Lo de Évole, el programa que Jordi presenta en La Sexta, ha explicado que este propósito no ha sido fácil.

Julia ha desvelado cuál es el momento en el que se vio obligada a frenar y no lo hizo durante demasiado tiempo: cuando fue madre. “Estuve solamente tres meses de baja por maternidad, a los tres meses me concedió una entrevista Felipe González y me fui. Tuve que destetar a mi hija por la entrevista y también se murió mi padre y tuve que irme al día siguiente a grabar”.

La periodista prefiere no compartir su vida privada con el público, aunque algunas de sus relaciones han terminado trascendiendo.

El problema es que hay un nombre que prefiere no poner encima de la mesa y Jordi Évole sabe cuál es. Se trata de un hombre influyente que tuvo más poder que ella y estuvieron saliendo a escondidas bastante tiempo.

Julia Otero esconde el romance: “No es fácil”

Julia es consciente de que su vida privada es objeto de interés público, pues lleva muchos años siendo un rostro popular. No quiere dar el nombre de su amante famoso, pero ha asegurado que no tiene queja de los hombres que han estado con ella.

Ha conocido a muchos, aunque solamente le han marcado tres o cuatro que son justo los que han trascendido.

| Gtres

La periodista es una mujer influyente y algunas de sus parejas no han sabido asimilar que iban a estar en un segundo plano. Ha reconocido que “unos lo han llevado mejor que otros”, aunque ha evitado señalar a nadie en concreto. “No es fácil porque todos han sido de alguna forma el señor Otero”, explica en El programa de La Sexta.

Jordi Évole le ha hecho una pregunta que le ha dejado en silencio: “¿Has tenido alguna vez una pareja más importante que tú?”. La experta en información ha dado la callada por respuesta, pero el catalán ha ampliado los datos de una forma elegante. “Yo lo sé”, le advirtió el presentador antes de prometer que de momento no dirá el nombre.

Julia Otero protege la relación que le cambió la vida

Julia mantuvo un romance con una persona importante y se dio cuenta de que debía ser discreta para no correr peligros innecesarios. Esta relación le cambió la vida, pues le hizo entender que los sentimientos se vivían más intensamente en la intimidad.

El presentador de La Sexta conoce la identidad de este famoso amante y se ha pronunciado al respecto.

Otero ha respirado tranquila al escuchar a Évole, quien le ha prometido que guardará silencio. “No lo voy a decir por qué te veo que no lo quieres decir. Además, me parece muy bien que guardes tu vida privada”.