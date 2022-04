Gloria Camila lo deja todo después del anuncio del inesperado bebé

Gloria Camila forma parte de la familia más influyente de la crónica social y es famosa prácticamente desde que tiene uso de razón. Sus movimientos están estudiados al detalle, así que ha tomado una decisión que cambiará su vida: no entrar en escándalos. Esta Semana Santa lo ha dejado todo para hacer un viaje especial y disfrutar de las procesiones andaluzas.

Gloria Camila se ha ganado el corazón de los espectadores y el respeto de la prensa porque su comportamiento es excelente. Es hija del torero José Ortega Cano y sabe todo lo que está pasando en el matrimonio que este mantiene con Ana María Aldón. Por eso es consciente de que hay rumores de un nuevo e inesperado bebé, aunque los protagonistas no lo han confirmado.

Gloria, al igual que el resto de espectadores de Socialité, se ha quedado sin habla al escuchar al testigo que ha hablado en el programa. Según esta fuente, la diseñadora ha superado su crisis matrimonial y “se plantea ser madre de nuevo”. El problema es que ya tiene cierta edad, así que está estudiando la situación para ver cómo podría cumplir su gran sueño.

Gloria disfruta de una relación fantástica con sus hermanos José Fernando y José María y con Rociíto no tiene contacto desde hace años. La joven estaría encantada de ampliar la familia y recibiría al bebé con los brazos abiertos, pero de momento no ha dado declaraciones. Trabaja en Ya son las 8, programa presentado por Sonsoles Ónega, así que no sería de extrañar que rompiera su silencio.

Gloria Camila, impactada con la noticia: “Es horrible”

Gloria siempre ha asegurado que su padre está plenamente enamorado de Ana María Aldón y la persona que ha hablado en Socialité lo confirma. “Cuando no están juntos es horrible, están todo el día escribiendo mensajes por WhatsApp. Si tarda más de cinco minutos en contestarle no para de llamarle, parecen dos adolescentes”.

La colaboradora reconoce que en un primer momento puso en cuarentena a Ana María porque no confiaba en sus intenciones. Pero el paso del tiempo ha demostrado que la diseñadora es una persona honesta y que lo único que pretende es amar a Ortega Cano. El matrimonio ha atravesado un pequeño bache, pero ya está solucionado y cabe la posibilidad de que traigan otro niño al mundo.

La hija del torero prefiere mantenerse al margen, disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa y recuperar las energías que ha perdido. Lo ha dejado todo para desconectar de la presión mediática y centrarse en su familia, pero ningún descanso dura para siempre. Cuando regrese a Telecinco deberá hablar de este tema, pues es evidente que maneja información privilegiada.

Gloria Camila sabe la verdad: “Tener otro hijo”

Gloria pasa mucho tiempo con José Ortega Cano y siempre que tiene ocasión habla bien de él porque se siente agradecida. El torero ha estado con ella en sus peores momentos, nunca le ha soltado la mano y siempre está dispuesto a ayudar. Según ha contado él mismo, está orgulloso de todo lo que la joven está consiguiendo en su trayectoria mediática.

La colombiana más famosa de la prensa del corazón sabe lo que está pasando entre Ana María Aldón y el viudo de Rocío Jurado. Habrá que esperar para ver si se atreve a ser sincera o si prefiere seguir manteniéndose en un discreto segundo plano. De momento solo tenemos el testimonio de la fuente que ha hablado en Socialité, programa presentado por María Patiño.

“A Ana María le habría encantado tener otro hijo con Ortega y en el momento tan bueno que ahora mismo están viviendo. Es algo que a veces se plantea de verdad, pero lo que le echa para atrás es la edad”, declara el testigo. La diseñadora tiene 44 años y podría sufrir un embarazo de riesgo, de ahí que tenga tantas dudas.