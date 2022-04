Gloria Camila rompe la relación justo después de descubrir el embarazo

Gloria Camila lleva mucho tiempo trabajando en los platós de televisión, pero todavía no ha aprendido la lección. Según el programa Socialité, ha roto su relación con su madrastra, mujer de su padre, porque no está de acuerdo con sus últimos movimientos. Esta información coincide con el presunto embarazo de la diseñadora, un tema que sigue siendo un misterio.

Gloria Camila conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y conoce los rumores que circulan sobre la pareja de su padre. En Telecinco aseguran que el matrimonio ha superado la crisis y que la colaboradora de Viva la Vida se habría planteado traer un niño. Un testigo habló con Socialité y aseguró que la pareja estaba como “dos adolescentes” y que tenían muchos planes de futuro.

| Telecinco

Gloria trabaja de tertuliana en Ya son las 8, pero no ha dado declaraciones al respecto porque sabe que no tendrá un nuevo hermano. Su madrastra estaría dispuesta, pero piensa que su edad podría ser un inconveniente y no se atreve a dar el paso final. Sin embargo, la noticia ya está circulando por todas las redacciones y la hija de su marido no ve con buenos ojos tanta exposición.

Gloria Camila, según el programa que presenta María Patiño, ha llegado al límite y ha decidido acabar su cordialidad con Aldón. Supuestamente prefiere no coincidir con ella, por eso estas vacaciones de Semana Santa ha llegado a la casa familiar cuando Ana se había marchado. Este enfrentamiento ha desesperado a José Ortega Cano, la gran víctima de la situación.

La colombiana tampoco lo está pasando bien y así lo ha manifestado en una entrevista que ha concedido en Pronto. “A mí me afectan bastante las cosas porque soy una persona altamente sensible, aunque seguro que lo ponen en duda”. Según cuenta, su padre intenta mediar, pero hay veces que la situación es insostenible porque está en boca de todos los periodistas.

Gloria Camila explica su versión: “No se ha posicionado”

Gloria Camila es consciente de que su familia está muy revuelta porque Ana se ha enfrentado a Conchi Ortega, hermana del torero. Ella le ha exigido a su marido que tome posición porque supuestamente lleva mucho tiempo soportando a su cuñada. Esto habría provocado una brecha en el matrimonio que han sabido solucionar a tiempo.

| GTRES

“Yo creo que no se ha posicionado, simplemente ha intentado apaciguar las cosas y dejar claro que su mujer es Ana y que también le afecta. Es su día a día, la persona con la que comparte su vida porque los demás estamos en nuestras casas”, explica la joven. Estas palabras han tenido mucha repercusión, pues hay quien considera que no son del todo sincera.

En el programa Socialité aseguran que la hija de Rocío Jurado está molesta con el comportamiento de la pareja de su padre. Ella habría generado un distanciamiento entre José y Conchi, dos hermanos que siempre han estado juntos. Habrá que esperar un tiempo para ver si la familia se sienta a hablar para solucionar todos los conflictos que tienen pendientes.

Gloria Camila se sincera: “Quiero explotar”

Gloria está muy expuesta y tiene que dar explicaciones de lo que le sucede a su familia, como por ejemplo del futuro embarazo de Aldón. La protagonista no ha confirmado la noticia, pero la tertuliana de Ya son las 8 sí tiene que hablar del tema. En la revista Pronto ha contado cómo se sentía ante estas situaciones y sus declaraciones son impactantes.

| Instagram

“Es bastante duro y además las críticas o el no controlar las situaciones a veces me lleva a pensar que estoy harta de todo y que quiero explotar”. La colaboradora se ha ganado el respeto de la prensa del corazón, pues ha entendido que los reporteros no tienen la culpa. Siempre intenta responder a todas las preguntas, aunque lo hace con un cuidado extremo.