La foto de Chenoa antes de la boda que pone de los nervios a Enrique Ponce

Chenoa está siendo la protagonista indiscutible de las últimas semanas después de que se confirmara, por fin, la fecha de su boda.

Después de gritar a los cuatro vientos que había encontrado el amor, lleva dos años intentando darse el ‘sí, quiero’. La pandemia, así como las restricciones retrasaron el enlace que la cantante tenía preparado.

La boda de Chenoa

A pesar de los problemas, la artista sigue completamente enamorada de su chico,Miguel Sánchez, un famoso médico especializado en Urología.

“Lo conocí en una cena de amigos. Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente, y le dije a mi amiga: ni de coña, lo quiero al lado”, ha bromeado en más de una ocasión.

| GTRES

Ahora, Chenoa se encuentra inmersa en la preparación del enlace. “Nos casamos en junio del 2022”, anunciaba a los cuatro vientos hace muy poco. "Estábamos entre Madrid y Mallorca, y al final nos decantamos por mi tierra", comentaba a los medios, dando detalles de su próximo enlace.

"A él le hace mucha ilusión que nos casemos en mi casa. Después de tener que posponerla, no cancelarla, por la pandemia, nos hace muy felices tener ya la fecha", confesaba Chenoa.

No obstante, la artista no solo ha sido noticia por su enlace, también por los invitados que estarán presentes en ella. Y entre tantos, se espera que al ‘sí, quiero’ acuda alguien que no ha gustado nada a Enrique Ponce.

Enrique Ponce, de los nervios

Fue la imagen del día. Una en la que Chenoa aparece al lado de Paloma Cuevas y con quien, parece, mantiene una muy buena relación. La cantante, que posa junto a la empresaria y la periodista, Susana Griso, disfrutaba de una fiesta de amigas.

La imagen ha corrido como la pólvora, y ha sido la comidilla de los fans de Chenoa. ¿Será Paloma Cuevas una de las invitadas a su celebración? Una pregunta que seguro se habrá hecho Enrique Ponce y que no ha hecho más que ponerle de los nervios.

Revolución con la lista de los no invitados

Además de la posible invitación de Paloma Cuevas, la lista de los no invitados también está dando de qué hablar. Sobre todo, porque Chenoano ha invitado a todos sus compañeros de Operación Triunfo.

Teniendo en cuenta la estrecha relación que esta mantenía con todos ellos, la ausencia de algunos cantantes ha revolucionado el panorama.

Pero ¿quiénes son los nombres que no aparecen en la lista de invitados de Chenoa?

| La Noticia Digital

“Antes de la pandemia, quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo más íntimo, más pequeño, por circunstancias lógicas. Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos", explicaba ante los rumores.

Los triunfitos que no acudirán a la ceremonia de Chenoa

Sin embargo, las palabras de Chenoa no han tranquilizado a los seguidores de Operación Triunfo, que no daban crédito de lo sucedido. Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián aseguraron a la revista Lecturas que no han recibido invitación. Por lo que todo indica que no acudirán al enlace.

Chenoa, por su parte, ha querido dejar claro que tiene pensado organizar una cena con ellos. “En algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos”, confesaba.

| Instagram

A pesar de la trifulca que ha surgido en torno a su boda, Chenoa está feliz de celebrar por fin su enlace con Miguel. Uno del que seremos testigos a través de las redes sociales, donde todos sus invitados colgarán fotografías para dejar grabado para siempre este momento.

¡Enhorabuena, Chenoa!