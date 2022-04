Miguel, el novio de Chenoa, le da un jarro de agua fría a pocas semanas de la boda

Chenoa se encuentra ya en la recta final de los preparativos para su boda. Sin duda, se trata del momento que cambiará su vida para siempre, a pesar de las muchas cosas buenas y sorprendentes que le han pasado en la vida.

Además, para la cantante mallorquina esta boda es todo un reto. Ha tenido que posponerla varias veces a causa de la pandemia de coronavirus. También ha tenido que reformular la lista de invitados varias veces.

En primera instancia, se planteaba un bodorrio a los que acude hasta el apuntador. Después, fue tachando nombres, para no acumular tanta gente en un mismo sitio y lo ha acabado convirtiendo en una celebración íntima. "Básicamente por mi familia, yo sigo cuidándolos aunque ahora nos quiten mascarillas y tal, voy con cuidado igual."

La celebración se realizará en junio y Chenoa confiesa que "ya tengo un poco de estrés y que empiezo a estar un poco nerviosa, sí". Y más todavía, con lo que su novio Miguel Sánchez Encinas.

Habrá una pequeña representación de compañeros del espacio televisivo que la lanzó a la fama. No serán tantos como tenía previsto al principio, pero algunos sí han confirmado ya su asistencia. El hecho de celebrarlo en Mallorca, según ella, es también uno de los motivos por los que no todo el mundo pueda acudir.

Chenoa y la carga extra de trabajo que tiene que asumir

Chenoa lo ha dicho con una sonrisa en los labios en un acto promocional. Pero la pulla a su novio, por la forma en que este se está comportando, ha sido más que evidente.

Es la expareja de David Bisbal quien se está ocupando de todo lo relacionado con la boda. "Tengo buenos amigos y amigas que me están ayudando con todo".

La prensa le ha preguntado por su novio. "Él está haciendo su trabajo en el hospital". La mallorquina ha asegurado que "se involucra" pero es ella la que lleva el control y la organización de todo lo relativo a la boda.

Delante de las cámaras no lo ha plasmado como un problema, aunque quien se ha casado sabe que todo lo que supone una boda de esta envergadura, es mucho trabajo. Quizá no estaría de más repartir un poco las tareas, principalmente durante esta etapa final antes del ansiado día.

Otro de los puntos más importantes en una boda es el vestido que lucirá la novia. En este caso, es de Hannibal Laguna y el diseño inicial ha sido modificado por uno nuevo.

El diseñador está ultimando los detalles, "dentro de poca tengo las pruebas, tengo zapatos... voy poco a poco, pero estoy llegando".

"Chenoa ha tenido mucho tiempo para ser protagonista"

La 'triunfita' quiere hacer las cosas a su manera y de un modo muy personal. A pesar de que algunos de sus compañeros de programa irán al enlace, el protagonismo lo tendrán las personas y no los famosos.

En este sentido, Chenoa ha explicado que "la que se casa yo dije que era Laura, Chenoa ya ha tenido mucho tiempo para ser protagonista en algunas cosas. Esta boda es más Laura que nunca".

Con una agenda repleta de proyectos profesionales, la integrante de Tu cara me suena no tiene demasiado tiempo libre. Su novio también trabaja mucho por lo que a veces, cuadrar las agendas para encontrar tiempo juntos es difícil. No obstante, asegura que lo llevan bien y que se entienden a la perfección.

Este verano sí se tomarán un descanso más largo. Aunque todavía no conoce el destino, Chenoa ha asegurado que sí habrá luna de miel después de la boda. Primero quiere centrarse en tenerlo todo listo para el gran día y después, para relajarse y empezar la nueva temporada con energía, va a haber gran viaje de recién casados.