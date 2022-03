Chenoa tiene un problema grave a días de la boda con uno de sus invitados estrella

Chenoa ya tiene fecha de boda con su prometido, Miguel Sánchez Encinas. Debido al COVID-19, la pareja tuvo que retrasar el evento hasta que la situación mejorara. La triunfita ha anunciado que el evento ocurrirá finalmente este junio en Mallorca.

Según la jurado de Tu cara me suena, lo más complicado ha sido encontrar una fecha para el acontecimiento. Hay una cola enorme de parejas que se quieren casar y, todavía, no lo han hecho por la pandemia.

La primera idea de Chenoa era hacer una boda a lo grande. Sin embargo, la pareja ha decidido hacer un encuentro más íntimo, ya que sus familiares son mayores y no quieren que para ellos pueda ser un riesgo asistir.

| GTRES

El vestido seguirá siendo del diseñador Hannibal Laguna, aunque no se sabe si será el mismo que había pensado en un primer momento.

Asimismo, van a invitar a un grupo reducido de personas, en el que algunos de sus compañeros de OT 1 no están incluidos. No obstante, Chenoa no se ha cerrado en banda en hacer una cena con todos los excompañeros. Pero no será el mismo día de la boda.

Chenoa, preocupada con el revuelo de su compañera de Operación Triunfo

Después de que Chenoa anunciara su boda para 2019, Rosa López estaba muy ilusionada de poder asistir al acontecimiento de su amiga. Públicamente, le dedicó un mensaje: “¡Laura, por favor, lánzame el ramo a mí!”.

Años más tarde, la prometida asiste a un problema con una de sus invitadas más importantes. Rosa se está enfrentando a la polémica por su entrevista en televisión y Chenoa está preocupada por lo que le pueda pasar a la ganadora de OT 1.

Cuando la amiga de Chenoa entró en el programa, los colaboradores le preguntaron “¿Qué estarías dispuesta a hacer para entrar en el programa?”. Ella contestó “perder peso”, pues es algo que siempre le ha costado conseguir.

| Europa press

En el programa de Lo de Évole, Rosa López se sinceró sobre su paso por Operación Triunfo. Ella confiesa que ha llegado a creer que lo ganó “por la pena que pudo dar al público y no porque se lo mereciera”. Asimismo, lo cuenta como una época horrible, en la que no se sentía ella misma.

A la triunfita le ha sorprendido el hecho de que su amiga tuviese que mentir para poder asegurarse la plaza en el programa. Rosa ha confesado que, antes de vivir en Armilla, su familia se mudó del polígono donde vivían para que no influyera en su paso por el programa. Ahora, dice orgullosa que ella era una poligonera.

Además, Chenoa no sabía nada de los problemas con Hacienda que había tenido la ganadora de OT 1.

Chenoa apoya sin fisuras a su querida amiga

Chenoa no ha querido estar callada ante lo que estaba viviendo su amiga. Hace unos días, publicó en Instagram una frase que iba dirigida a la ganadora de OT 1. Claramente, estaba dándole el apoyo que Rosa necesitaba escuchar en esos duros momentos.

Sus seguidores le han dado mucho cariño. Los comentarios que ha recibido han sido parecidos a "A veces la amargura sirve para protegernos de gente que la ves venir. (...) ¡Un besito, mi guapi! A resguardarse que llueve".

Esperemos que no suponga un gran problema para Chenoa y pueda celebrar con total tranquilidad lo que lleva tiempo esperando, el enlace con su prometido.