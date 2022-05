Alejandra Rubio aprovecha la boda de su primo para hablar de Lola, su primera hija

Alejandra Rubio se ha convertido en la cara más amable de la familia Campos desde que trabaja de colaboradora en el programa Viva la Vida. Atiende a los medios con una educación exquisita porque entiende que cualquiera de sus movimientos adquieren notoriedad pública. Recientemente ha hablado de su primer hijo y de su futuro enlace matrimonial con Carlos Agüera.

Alejandra Rubio sabe cómo funciona el negocio del corazón, por eso es consciente de que el enlace de su primo era importante. Antes del evento aprovechó para aclarar algunos asuntos, como por ejemplo en qué estado se encuentra su relación con Carlos. Asegura que todo funciona perfectamente y está deseando que él le pida matrimonio, pero habrá que esperar un tiempo.

Alejandra ha desvelado, según recoge la revista Diez Minutos, que María Teresa Campos está deseando ser bisabuela por primera vez. Recuerda que tiene dos primos mayores y piensa que deberían ser ellos los que cumplieran con este propósito, pero sus palabras han desatado los rumores. No es la primera vez que la colaboradora habla de Lola, como quiere llamar a su primer bebé si es niña.

Alejandra confesó en el plató de Viva la Vida que quería ser madre joven, aunque todavía no se sentía preparada: “Me queda un poquito”. Lo que sí tiene claro son los nombres de sus hijos, algo que ya ha acordado con Carlos Agüera, quien previsiblemente será su futuro marido. “Tadeo si es niño y Lola y Ginebra también me gustan”, explicó la sobrina de Carmen Borrego.

Rubio ha brillado en el evento de José María Almoguera, el primer nieto de María Teresa Campos que pasa por el altar. Se ha puesto un traje del mítico diseñador Hannibal Laguna y, según ha contado su madre Terelu, ha sido el centro de atención. Viva la Vida ha conseguido contactar con un topo que ha filtrado información y esta fuente asegura que la joven iba “espectacular”.

Alejandra Rubio aclara su embarazo: “Yo soy la última”

Alejandra concedió unas declaraciones antes de que José María, el hijo de Carmen Borrego, formalizara su relación con la que ya es su mujer. Fue extremadamente discreta y no quiso desvelar ningún detalle porque sabe que habían cerrado una exclusiva a cambio de 30.000 euros. “No sé mucho, no puedo adelantar porque no sé nada, me enteré el otro día de dónde era el sitio”, le comentó a un reportero.

Rubio aseguró que María Teresa Campos estaba muy “ilusionada”, pero no se conforma con una simple boda: sueña con ampliar la familia. “Quiere ser bisabuela ya, pero yo soy la última, tengo dos primos por delante. Me gustaría cumplir su deseo más tarde”, explicó dejando claro que todavía falta un tiempo para el anuncio de su embarazo.

La hija de Terelu bromeó con ser ella la que recibiera el ramo de novia, lo que significaría que pronto le veríamos vestida de blanco. “Carlos es un buen chico, ojalá me caiga el ramo, pero todavía no”, declaró en un tono bastante amable. Es evidente que es digna heredera de la fama de su familia, pues siempre atiende a la prensa con una prudencia excelente.

Alejandra Rubio tuvo un gesto con sus compañeros

Alejandra ha demostrado en más de una ocasión que es un personaje independiente y que no le debe nada a nadie, por eso actúa así. Su tía Carmen Borrego no tuvo un buen comportamiento con José Antonio Avilés, colaborador de Viva la Vida. Pero ella sí quiso mandar un mensaje al programa porque entendía que cualquier detalle se iba a convertir en contenido.

Rubio trabaja en televisión, no tenía intención de continuar el legado familiar, pero la vida le ha sorprendido gratamente. Tiene mucho talento y disfruta de una imagen excelente, por eso los directores de Telecinco están encantados con ella. Todo pensar que su carrera no ha hecho más que crecer: estamos ante el nacimiento de una estrella con muchos planes de futuro.