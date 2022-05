Fidel Albiac ya sabe que no hay perdón y que la relación ha terminado

La guerra entre las Campos y Rocío Carrasco no ha hecho más que empezar. Y aunque muchos aseguren que esto solo es un bache, Fidel Albiac ya sabe que definitivamente los lazos se han roto.

La ausencia de Rocío Carrasco a la boda del hijo de Carmen Borrego fue solo el principio. Ahora todo está más candente que nunca y la relación ha terminado.

Rocío Carrasco la lía con una llamada

Nunca una boda trajo tantos problemas y enfados. Nadie hubiera imaginado que, una relación tan estrecha como la que mantenían las Campos con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, se fuera a romper.

Sin embargo, la ausencia de Fidel Albiac y su mujer al enlace matrimonial del hijo de Carmen Borrego, molestó y mucho. Aunque en el plató de Sálvame intentaban averiguar el por qué de su ausencia, ni siquiera la hermana pequeña de las Campos quería contarlo.

Muchos medios deslizaban que era la exclusiva para la revista Lecturas que Borrego tenía apalabrada lo que a la pareja le echaba para atrás. El rechazo a aparecer en alguna revista obligó a Rocío Carrasco y Fidel Albiac a mantenerse en casa.

Pero esto no quedó ahí porque a Borrego lo que más le dolió fue la llamada de Rocío Carrasco a Sálvame días después del enlace.

Fidel Albiac sabe que no hay perdón

Después de que Rocío Carrasco levantara el teléfono y asegurara en Sálvame que sí iría a la boda de Alejandra Rubio, a Carmen Borrego se le calló el alma al suelo. Fidel Albiac sabe que, tras las palabras de su mujer, no habrá vuelta atrás. "Me ha sentado como un puñal", comenzaba Carmen.

“Que se le haga de menos a mis hijos, me duele en el alma. Tú puedes ir a la boda que quieras, pero no me parece bien que Rocío Carrasco dijera que iría a la boda de Alejandra o a la de Valldeperas”.

Pero esto no fue lo único que la hermana pequeña de las Campos dijo en el plató de Viva la vida después de que le emitieran la llamada de Rociíto.

Fidel Albiac era el único consciente de que, lo que estaba por llegar, era mucho peor. Sus presagios se cumplieron y en cuanto el programa se fue a publicidad, un micro abierto traicionó a Borrego.

El micrófono que traiciona a Carmen

En un arrebato de sinceridad, la que fuera muy amiga de Fidel Albiac soltó de todo por la boca. “Esto es lo que van a sacar mañana, que ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo no. Y a mí me da igual, pero por mi hijo no paso”, decía enfadada Carmen.

“Porque a mí me podéis escupir, y te perdono o no. Pero si escupes a mi hijo, no te voy a perdonar seguro”, espetó. Sin duda, unas declaraciones durísimas que, de saber que le estaban grabando, no hubiera dicho en directo.

Lo peor estaba por venir

Por si esto fuera poco, Carmen dedicaba un mensaje muy duro a Fidel y Rociíto. “Les han dado cebo para que el tema del fin de semana es hacer de menos a mis hijos. Hay cosas que no es necesario decir, si están diciendo lo que están diciendo, no lo arropeis”, se desahogaba.

Aunque por el momento se desconoce si esta relación se ha roto definitivamente, el único que intenta dar su brazo a torcer es Fidel Albiac. El empresario se ha mantenido al margen de las cámaras desde que Rocío protagonizara su documental. Ahora, seguirá con su patrón, pero no cesa en su intento de que su mujer recule y estreche lazos con las Campos.