Ana Rosa Quintana, de los nervios tras lo sucedido en su casa

El pasado 23 de mayo, Ana Rosa Quintana contempló un momento incómodo en su propio programa. Desde primera hora de la mañana, la visita del rey emérito fue el tema principal.

Los colaboradores estaban hablando sobre los pasos que iba dando Juan Carlos I en España. Primero, dieron detalles de su estancia en el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde el padre de Felipe VI se había hospedado durante cuatro días. Después, salió el tema de que el rey emérito fue hasta el aeropuerto de Vigo para coger un vuelo que lo llevaría a Madrid.

Hasta aquí parecía una mañana tranquila en el plató de Mediaset. Sin embargo, se inició un conflicto entre dos colaboradores. Cuando lo ha visto Ana Rosa, la situación no le ha gustado nada y, además, le ha parecido ridícula.

Se desata el caos en el programa de Telecinco

Ha habido una fuerte discusión entre Mariángel Alcázar y Eduardo Inda. Asimismo, la periodista estaba dando detalles sobre lo sucedido con el rey emérito, pero el colaborador también quería dar su opinión sobre ello.

Al ver que no le daba paso para hablar, Eduardo Inda ha intervenido de forma irrespetuosa en mitad del directo. "Tú te crees la más lista y la más guay, pero deja hablar a los demás de una puñetera vez", ha dicho el periodista. La colaboradora no se ha cohibido ante esa advertencia y ha recriminado: "No voy a aceptar, ni tolerar insultos personales".

La tensión no ha cesado. "Vas de prepotente por la vida y eso es así", ha añadido Eduardo Inda. Una asistente con el micro abierto ha defendido a Mariángel Alcázar diciendo en voz baja: "Le dijo la sartén al cazo".

Ana Terradillos, quien actualmente es la presentadora del programa de Ana Rosa, ha querido suavizar el ambiente. Por ese motivo, en mitad del plató, ha confesado que los dos colaboradores se llevaban bien, aunque ninguno de ellos lo ha querido afirmar en aquel momento.

Aunque parecía haber acabado la tensión, no han parado de tirarse algunas indirectas durante toda la mañana, a pesar de que no han terminado en conflicto.

"Estoy de acuerdo, menos con Inda, con el resto de la mesa", decía Alcázar. Rápidamente, el colaborador le contestó: "Lo cual me encanta, si estuvieras de acuerdo conmigo, me preocuparía".

"[Si estuviésemos de acuerdo] no me dejarían entrar en mi casa, mi padre se levantaría de la tumba", concluyó tajante Mariángel Alcázar.

El regreso más esperado está a la vuelta de la esquina

Desde que Ana Rosa se encuentra de baja y, por ende, no está presentando su programa, los colaboradores de Telecinco se han revolucionado. No obstante, esto pronto cambiará porque la periodista está a punto de volver a su lugar de trabajo.

La presentadora siempre ha preferido reservar su vida privada y, también, su estado de salud. Sin embargo, en la última entrega de Planeta Calleja, Joaquín Prat habló por teléfono móvil con ella.

"Yo estoy bien y fenomenal. Ganas no me faltan, sobre todo, con todo lo que está pasando ahora. Me queda un traguito que pasar, pero estoy optimista", confesó Ana Rosa.

Estamos deseando ver la recuperación de la periodista y, desde aquí, queremos mandarle todo el apoyo y cariño.

