Fidel Albiac descubre la cara oculta de su cuñada

Fidel Albiac por fin se entera de toda la verdad. Y es que, después de las polémicas declaraciones de Gloria Camila en Ya son las ocho, ha salido a la luz la verdadera cara de su cuñada.

No hay duda que la participación de Ana María Aldón en la Sálvame Fashion Week está dando mucho de qué hablar. La mujer de Ortega Cano se convirtió en una de las piezas clave de este esperando evento.

Durante días, el formato en el que trabaja esporádicamente la mujer de Fidel Albiac estuvo creando una gran expectación alrededor del trabajo de la exsuperviviente, ya que la colaboradora de Telecinco debutaba por primera vez como diseñadora de moda.

Y, aunque ella quedó muy satisfecha con los resultados, hubo un miembro de su familia que no tardó en salir públicamente a criticar su actuación encima de la pasarela de Telecinco.

El pasado jueves, 26 de mayo, Gloría Camila acudió al plató de Ya son las ocho donde habló de la participación de su madrastra en el programa.

| Telecinco

Después de asegurar que la colección Opium "es para señoras más mayores", la cuñada de Fidel Albiac atacó duramente la actitud que tuvo Ana María Aldón con su marido.

"Si me pides sinceridad, yo estaba viendo el programa antes y después y sí que vi un superabrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego a mi padre le dio dos besos y me quedé…", dijo la influencer.

"Pero supongo que fueron los nervios del momento. Él fue porque el programa se lo pidió, pero fue, vio y se fue porque no tenía nada más que hacer".

Ahora, por fin, Fidel Albiac y Rociíto han tenido la oportunidad de escuchar la otra parte de la historia.

Fidel Albiac descubre la verdadera cara de su cuñada

Fidel Albiac nunca se hubiese imaginado que la imagen de Gloria Camila se iba a ver afectada tras las contundentes declaraciones de Ana María Aldón.

Este sábado, 28 de mayo, la mujer de Ortega Cano acudió al plató de Viva la vida para aclarar toda la polémica que se ha formado en torno a su participación en la Sálvame Fashion Week.

| Telecinco

Y es que, lo que menos se esperaba la diseñadora era que su colección cápsula se convirtiese en la comidilla de toda la prensa del corazón, y no precisamente por todo el trabajo y sacrificio que ha habido detrás.

La gaditana quiso aprovechar su intervención en el programa para responder, públicamente, a la hija de su marido. Después de aclarar que era la primera vez que veía las declaraciones de la cuñada de Fidel Albiac, la tertuliana aseguró que "no había necesidad" de todo eso.

"¡Es absurdo! Hacía dos horas que le había visto. Entré en mi casa y vi el ramo de flores. Igual quería que me tirara encima...", aseguró la exsuperviviente. "Yo en ningún momento le pedí a mi marido que viniera, que me apoyara, él lo hizo porque quiso, pero también habría aceptado que él hubiera decidido no asistir".

Fidel Albiac se entera de la verdadera relación que hay entre ellas

Después de tanto tiempo y de todos los rumores, Fidel Albiac y su mujer se han enterado de la verdadera relación que hay entre Gloria Camila y Ana María Aldón.

Y es que, desde hace años, varios medios de comunicación han señalado la mala sintonía que hay entre estas dos mujeres. Algo que quedó bastante claro en una de las intervenciones de Kiko Jiménez en Sálvame.

| Telecinco

Ahora, ha sido la propia diseñadora la que ha querido aclarar su relación con la cuñada de Fidel Albiac. "No somos amigas, es la hija de mi marido y tengo que respetarle".

"Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar. No soy su madre, no soy su madrastra ni soy su amiga. Cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí".

