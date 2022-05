Sale a la luz lo que pensaba de Fidel Albiac el padre de Rociíto

Posiblemente, Fidel Albiac sea una de las personas más desconcertantes de toda la prensa del corazón de nuestro país. Y es que, a raíz de su rechazo por aparecer en los medios de comunicación, se ha convertido en uno de los personajes más cuestionados de la actualidad.

Aunque muchos aseguran que ha sido una mala influencia para Rocío Carrasco, otros apuntan que es lo mejor que le ha pasado a la hija de 'la más grande'. Sea como sea, nadie puede dudar que Rocío está pasando por una de las mejores etapas de su vida.

| GTRES

Desde que decidió dejar atrás sus años de reclusión mediática, Rocío Carrasco regresó con más fuerza que nunca, algo que le ha servido a varios de sus enemigos para volver a tirar piedras sobre el abogado.

Ahora, ha salido a la luz unas sorprendentes declaraciones de Pedro Carrasco antes de su muerte. En ellas, habla de lo que verdaderamente pensaba sobre el marido de su única hija.

Fidel Albiac escucha las palabras que le dedicó su suegro

Fidel Albiac nunca ha tenido una relación estrecha con Pedro Carrasco. Es más, durante la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva, su protagonista dio algunas pistas sobre cómo era la relación entre su padre y su marido.

Todo apunta a que uno de los motivos del distanciamiento de Rociíto y el boxeador fue causado por la opinión que este tenía sobre su pareja.

"El distanciamiento entre nosotros se produjo a raíz del accidente de tráfico que tuve junto a Fidel", aseguró Rocío Carrasco antes de contar lo que sucedió aquel día. "Mi padre le dijo a Fidel que era mejor que se fuera del hospital donde yo estaba ingresada".

| España Diario

Tan solo unos meses después de este sonado accidente, el suegro de Fidel Albiac se sentó por primera vez en un plató de televisión para hablar sobre la complicada relación que mantenía con su hija.

"El título más importante que he tenido en mi vida es el haber tenido a mi hija. Para mí, era la cosa más bonita que me podía pasar, tener una niña y estar con ella", aseguró el deportista, dejando claro que su amor por Rocío seguía intacto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pero sin duda, las palabras que más llamaron la atención aquel día fueron las que Pedro Carrasco le dedicó a Fidel Albiac. Aunque ya sabía la respuesta, María Teresa Campos le preguntó directamente si tenía relación con el novio de su hija.

| Cedida

"No lo he tratado. No lo conozco. Cuando lo trate y vea cómo se comporta con ella, veré si me gusta o no", aseguró, intentando esquivar la pregunta.

Pero, lejos de abandonar el tema, Teresa decidió dar su opinión sobre Fidel. Y es que, su estrecha relación con Rocío Carrasco le ha servido para conocerle más en profundidad. Por eso, la madre de Terelu le pidió al boxeador que intentara tener un acercamiento con él.

Y, aunque solo se trataba de un consejo, todo apunta a que el exmarido de Rocío Jurado no se lo tomó muy bien. "Tú tendrás tu opinión. Yo no he tenido esa suerte. No es oro todo lo que reluce. Como sé tanto… Sé hasta callarme…", aseguró sembrando la duda, una vez más, sobre Albiac.