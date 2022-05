Raquel Bollo confiesa la verdad y recupera a Mariano, su novio millonario

Raquel Bollo lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y siempre ha tenido que demostrar su valía profesional. Le han acusado de estar en la pequeña pantalla gracias a su relación con la cantante Isabel Pantoja, pero no es así.

El paso del tiempo ha demostrado que tiene talento suficiente para entretener a los espectadores, por eso es un rostro tan cotizado.

Está cansada de soportar mentiras, por eso se ha sincerado con el público de Viva la Vida, programa en el que colabora habitualmente. Raquel Bollo asegura que su amiga Isabel es una gran artista, de ahí que haya triunfado en los conciertos de América. “Para mí no es nuevo, no es algo que me sorprenda porque yo he trabajado con ella”, le ha explicado a Emma García.

| Europa press

Raquel Bollo siempre ha dado la cara por los suyos y eso es lo que ha enamorado a Mariano Jorge Gutiérrez, un empresario millonario.

Se conocieron en 2017 y el noviazgo avanzó a pasos agigantados hasta que los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero hay una cosa clara: los problemas son cosa del pasado.

Raquel ha recuperado la confianza de su pareja, de hecho la revista Lecturas aseguran que están en su mejor momento. Es posible que se hayan enfrentado a algún conflicto, pero hay que dejar claro que han sabido solucionarlo y evitar la tragedia. La colaboradora es una mujer entregada y sabe que contando la verdad es capaz de conseguir lo imposible.

Raquel Bollo reconoce que la trayectoria de Isabel Pantoja es conflictiva, pero piensa que no hay nadie mejor que ella en el mundo de la música. “A pesar de que en su vida haya luces y sombras en el escenario es un pedazo de artista y eso no se puede negar”. Este coraje ha cautivado a Mariano, quien está plenamente integrado en su familia.

Raquel Bollo prefiere no hablar

Raquel ha trabajado en el programa Sálvame durante mucho tiempo, por eso conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo. No quiere hablar de Mariano Jorge Gutiérrez, a pesar de que en Telecinco saben todo sobre él y han sacado a la luz todos sus secretos. El citado medio asegura en su página web que la pareja disfruta de su amor en una finca que es propiedad del empresario.

| Telecinco

Raquel Bollo prefiere hablar de otros temas y opinar sobre la actualidad del momento, sobre todo porque afecta a alguien a quien quiere mucho. Para ella Isabel Pantoja es mucho más que una amiga, forma parte de su familia y no tolera más mentiras. Piensa que el paso del tiempo le reconciliará con Kiko Rivera porque supuestamente el DJ le sigue adorando.

La tertuliana ha dado la cara por el marido de Irene Rosales y ha dejado claro que ningún conflicto familiar traspasa ciertos límites. “Yo sé que Kiko adora a su madre y estoy segura de que en el fondo se alegra”, ha declarado en Viva la Vida. Los tertulianos del programa le han dado la razón y han asegurado que la artista está a punto de empezar una nueva vida.

Raquel Bollo explica qué ha pasado con el dinero

Raquel Bollo está orgullosa de Isabel y ha querido resaltar que ha logrado algo muy complicado: arrasar en América. “Es tan grande que a los promotores les ha ahorrado dinero porque sin promocionar ha llenado todo”. Ha explicado que la tonadillera ha generado una gran fortuna con sus conciertos porque no necesita ciertos servicios.

Bollo, por primera vez en micho tiempo, ha convencido a sus compañeros y muchos se han posicionado a su lado. “Se le están pidiendo cosas que no se le piden a artistas internacionales, hay artistas que no hablan de su vida”, opina Makoke sobre. La exmujer de Kiko Matamoros entiende que Pantoja no quiera tratar temas que forman parte de su intimidad.