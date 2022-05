La hermana de Rocío Carrasco cuenta la verdad

Rocío Carrasco no da crédito a lo que acaba de escuchar de la boca de su hermana. Y es que, una vez más, Gloria Camila ha sacado a relucir la verdadera relación que mantiene, a día de hoy, con Ana María Aldón.

Desde hace un tiempo, varios medios de comunicación han estado informando sobre la mala sintonía que hay entre las dos mujeres más importantes en la vida de Ortega Cano.

Unos rumores que quedaron resueltos con las polémicas palabras de exnovio de la hermana de Rocío Carrasco. Durante una de sus intervenciones en Sálvame, Kiko Jiménez aseguró que la tertuliana de Viva la vida se distanció de Gloria después de que esta le hiciera el feo más grande de su vida.

Ahora, la influencer ha vuelto a sacar a la luz esta polémica al opinar de la última intervención televisiva de su madrastra. La colaboradora de Ya son las ocho no ha tenido reparos en contar toda la verdad sobre el debut de Ana María Aldón como diseñadora de moda.

Rocío Carrasco no se lo puede creer

Rocío Carrasco no se esperaba que su hermana fuera capaz de seguir alimentando los rumores sobre la supuesta ruptura de su familia. Este jueves, 26 de mayo, Gloría Camila acudió al plató de Ya son las ocho para hablar, entre otras cosas, del estreno de Ana María como diseñadora.

Y es que, si hubo algo que le molestó a la influencer de la intervención de la mujer de Ortega Cano en la Sálvame Fashion Week fue la actitud que tuvo con su marido. Según la joven, se mostró muy "fría" y distante con el diestro.

"Si me pides sinceridad, yo estaba viendo el programa antes y después y sí que vi un superabrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego a mi padre le dio dos besos y me quedé…", aseguró la hermana de Rocío Carrasco.

"Mi padre decidió ir porque quiso apoyarla, porque sabía el trabajazo y quiso darle el ramo. Yo no quería que fuese, porque era la noche de Ana María, pero ella sí quería que fuese".

Gloria Camila aseguró que echó en falta "un poquito más de emotividad y de amor" por parte de Ana María Aldón. "Pero supongo que fueron los nervios del momento. Él fue porque el programa se lo pidió, pero fue, vio y se fue porque no tenía nada más que hacer".

"Esto no lo he hablado con mi padre, solo le llamé después y le dije que estaba muy guapo y lo había hecho bien. Él fue discreto, estuvo el tiempo que tenía que estar".

Rocío Carraco se entera de que no es su estilo

Rocío Carrasco no puede entender cómo Gloria no ha sido capaz de apoyar el duro trabajo que ha llevado a cabo Ana María Aldón para poder sacar a tiempo su colección cápsula. Y es que, una vez más, la colaboradora de Telecinco ha rechazado ponerse los diseños de su madrastra.

La mujer de Ortega Cano tuvo la oportunidad de presentar en la Sálvame Fashion Week su colección Opium, formada por seis prendas con las que quiso homenajear a su tierra natal.

Y, aunque muchos se quedaron sorprendidos por el trabajo de la diseñadora, a Gloria Camila no le terminó de convencer. "He estudiado moda. Soy muy consciente de que ha tenido mucho trabajo detrás, que es una primera colección, pero no son mi estilo. Es para señoras más mayores, para mí no es".

"Es un estilo y lo demuestra cada diseñador. A mí, Ana me ha hecho trajes que las dos hemos diseñado, yo he vestido de Ana, pero a mi gusto y como yo quería".