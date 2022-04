Diego Arrabal confirma el turbio pasado y pone fin a la historia de amor

Diego Arrabal lo ha vuelto a hacer. Este polémico colaborador de Telecinco ha cargado de nuevo contra uno de los rostros más conocidos de la cadena.

Si hay algo que caracteriza a este paparazzi es el no tener pelos en la lengua a la hora de dar su opinión. Eso, y su capacidad para enterarse antes que nadie de la mayoría de exclusivas de la prensa del corazón de nuestro país.

Y es que, gracias a su reputación y a su trabajo, Diego Arrabal siempre ha tenido acceso a información privilegiada sobre las vidas de algunos de los rostros más mediáticos de nuestro país.

Ahora, el marbellí está totalmente seguro de que tiene en su poder cierta exclusiva que podría terminar de hundir a uno de los clanes más famosos de España.

"Me han llegado informaciones, y van a salir a la luz, sobre tu pasado, un pasado que tú no has contado y que no te gustaría que se hiciera público".

Diego Arrabal hace saltar las alarmas

Diego Arrabal siempre ha defendido a su compañera Ana María Aldón, pero, desde que la mujer de Ortega Cano decidió dar una exclusiva hablando de su familia política, el paparazzi ha cambiado radicalmente su actitud con ella.

El tertuliano ha pasado del amor al odio en cuestión de segundos. Y es que, el marbellí no entiende la postura que ha tomado su compañera, por eso, ha decidido no confiar más en su palabra.

Ahora, una nueva información sobre el pasado de la diseñadora ha distanciado, aún más, a estos dos colaboradores de Telecinco.

Este sábado, 16 de abril, Diego Arrabal incendió el plató de Viva la vida con una nueva exclusiva sobre Ana María Aldón. "La información que a mí me llega es que hay una parte de tu círculo más cercano que dice que lo que tú has contado de tu vida no se corresponde con la realidad".

Apoyado por Terelu Campos, aseguró que su compañera no ha contado toda la verdad sobre su vida privada. "Yo tengo esa información por parte de otro compañero de otro programa", afirmó la hija de María Teresa Campos.

"Esta persona a mí me dice que hay alguien, una o varias personas, que pretenden poner encima de la mesa quién es o de dónde viene de verdad Ana María Aldón", aseguró a continuación. "Deja ese 'de dónde viene' como si hubiera algo raro que nos llamara la atención".

Tras dejar a su compañera explicarse, Diego Arrabal sacó la artillería pesada. El colaborador de Mediaset confirmó que hay cierta información que al marido de la diseñadora no le va a hacer ninguna gracia que salga a la luz.

"A mí los detalles que me dan es que es un tema que, si es verdad, a ti no te va a hacer ninguna gracia". El fotógrafo apuntó a que no es "un delito ni nada por el estilo", pero que hay pruebas de que Ana María Aldón no ha sido todo lo transparente que debía.

"Al maestro o a su familia tampoco les haría mucha gracia que esta información sobre tu pasado saliera a la luz". Diego Arrabal aseguró que lo que se va a conocer en estos días sobre el pasado de Ana María va a suponer un antes y un después en su matrimonio.

"No lo va a aceptar, no lo va a llevar bien", especuló el colaborador. Tanto el paparazzi como Terelu dejaron caer que estos nuevos datos podrían ser muy útiles para otras personas. "A la familia de Ortega Cano sí les va a venir bien esta información".