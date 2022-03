Diego Arrabal, protagonista en el divorcio que confirma Emma García

Diego Arrabal se ha vuelto a ganar el título del colaborador de televisión más polémico de la actualidad. Y es que no hay día que el paparazzo no se convierta en el centro de todas las críticas por sus controvertidas opiniones.

Tras volver de su inesperado viaje por motivos laborales, el tertuliano ha regresado a Viva la vida para comentar toda la actualidad de esta última semana.

Uno de los temas más importantes de la tarde del domingo, 27 de marzo, ha sido la fuerte crisis matrimonial entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. Y es que raro es el día en que la diseñadora y su marido no se conviertan en los protagonistas principales del formato.

Desde que la colaboradora de Telecinco decidió hacer público el bache por el que está pasando su relación, no ha dejado de salir información al respecto. Este sábado, Conchi Ortega Cano entró telefónicamente en Viva la vida para contar todo lo que ella ha vivido junto a este matrimonio.

Y han sido, precisamente, estas declaraciones las que han puesto a Diego Arrabal en la palestra una vez más.

Diego Arrabal, muy crítico con su compañera

Diego Arrabal siempre se ha caracterizado por su coraje. El fotógrafo jamás ha tenido pelos en la lengua a la hora de dar su opinión y de poner a la gente en su sitio. Esto es algo que le ha traído algún que otro problema, tanto profesional como personal.

Desde que la crisis matrimonial de Ana María Aldón saltó por los aires, el marbellí se ha mostrado muy crítico con la figura de la diseñadora. Tanto es así que considera que este matrimonio podría tener los días contados.

Tras el encontronazo que protagonizaron la exsuperviviente y el propio Diego Arrabal, muchos de sus compañeros y hasta la propia Emma García decidieron dar la cara por la tertuliana.

"Yo creo que le hacemos un flaco favor siendo tan pelotas con Ana María, os lo digo de corazón", aseguró con dureza el paparazzo. "¿A quién se lo dices?", le preguntó la presentadora muy molesta. "A todos", contestó él. "Perdona, quiero saberlo por la parte que me toca", le insistió Emma.

"En todos vuestros argumentos había un tufillo, llámale peloteo o como quieras", aseguró el fotógrafo sin miedo a las críticas. "¿Y qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tengo yo de hacerle la pelota a Ana María ni a nadie?", le preguntó la presentadora.

Diego Arrabal considera que todos sus compañeros han decidido bailarle el agua a la mujer de Ortega Cano por algún motivo que se le escapa de las manos. Y es que él sigue manteniendo que el matrimonio está pasando por uno de los peores momentos de su vida, y esto es algo que podría terminar por romper la pareja.

Pero lejos de dejar al colaborador explicarse, la presentadora quiso zanjar el tema con unas demoledoras palabras. "Una cosa es mi opinión y otra que tu percepción sea que le estoy haciendo la pelota. Es que manda narices".

"Es como si yo te digo que le estás fastidiando y tú me dices, 'no, estoy dando mi opinión'. No confundamos entender a Ana María con hacer la pelota y no comprenderla a querer fastidiarle porque si yo no lo hago, no lo hagas tú tampoco. Tengamos libertad", sentenció la compañera de Diego Arrabal.

Si algo se le puede destacar a Arrabal es su sinceridad total a la hora de opinar. No es un colaborador cómodo, pero aún así, en Viva la vida saben que para dar rigor y cierta objetividad al programa, hacen falta perfiles como el suyo. Le pese a quien le pese