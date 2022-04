Alejandra Rubio sorprende al confesar su relación con David Bustamante

Alejandra Rubio se ha convertido en una de las tertulianas más importantes de Telecinco y ya no depende del apellido Campos. Es consciente de que pertenece a una familia influyente, pero tiene la capacidad de generar sus propias noticias. Recientemente ha confesado su relación de amistad con David Bustamante y el público se ha quedado realmente sorprendido.

Alejandra Rubio ha hablado en Viva la Vida, espacio donde colabora de forma habitual, de su vínculo con el exmarido de Paula Echevarría. Le conoce porque trabajó con su madre Terelu Campos en un programa de cocina de Televisión Española. Desde entonces han compartido muchos momentos juntos, incluso han organizado varias comidas lejos de la pequeña pantalla.

| Europa Press

Alejandra ha hablado bien del cantante y ha dejado claro que es un hombre luchador que está dispuesto a todo para conseguir sus sueños. La audiencia desconocía que tenían relación, pero ella ha dado un paso adelante porque se siente orgullosa de su amigo. El programa Viva la Vida ha hecho un repaso de los orígenes de David y los colaboradores han comentado lo que pensaban de él.

Alejandra ha reconocido que ha estado en varias cenas con David Bustamante y no es el único rostro de Telecinco que le conoce. Suso, otro de los tertulianos de Emma García, también tiene un buen concepto del cántabro y asegura que le invitó a jugar al fútbol. El artista puede estar satisfecho, pues los polemistas de Mediaset le han dejado en buen lugar.

Alejandra Rubio despeja las dudas sobre su boda

Alejandra está de plena actualidad porque hace unos días publicó en sus redes sociales una fotografía de dos alianzas. Hizo saltar todas las alarmas y muchos periodistas llamaron a Terelu Campos para preguntarle por los planes de boda de la joven. La protagonista no ha tenido más remedio que contar la verdad para evitar que la audiencia siga especulando sin sentido.

Rubio asegura que no tiene intención de casarse a corto plazo, simplemente publicó en su Instagram un regalo que le hizo su novio. Carlos Agüera, así se llama el joven que le ha robado el corazón, tiene contacto con varias joyerías de Málaga, por eso consiguió los anillos. Habrá que esperar un tiempo para ver a la sobrina de Carmen Borrego vestida de blanco.

La colaboradora ha hablado claro y ha desmentido todos los rumores: “No me voy a casar, pero por dentro del anillo pone algo. Carlos me hizo un regalo, es una alianza que él me quería regalar y que lleváramos una alianza los dos y me parece genial. Me lo iba a hacer por San Valentín, pero no habíamos bajado a Málaga y es de la joyería de sus padres”.

David Bustamante está integrado en la familia de Alejandra

Alejandra Rubio ha desvelado que David, el cantante más famoso de Operación Triunfo 1, es un buen amigo de la familia Campos. Terelu ha trabajado con él y se ha dado cuenta de que es un hombre sencillo, por eso pasan tanto tiempo juntos. El programa Viva la Vida ha hecho una investigación en el pasado de Bustamante y ha hablado con fuentes muy cercanas.

Rubio ha corroborado los datos que ha publicado su programa: Bustamante es una persona familiar y humilde que siempre quiere ayudar. Los amigos del artista han hablado en Telecinco y han dejado claro que a David no le ha afectado la fama. Tendremos que esperar hasta que la hija de Terelu celebre su boda para ver si invita al cantante, detalle que no sería de extrañar.

La sobrina de Carmen Borrego tiene relaciones de amistad con muchos famosos, de ahí que se haya convertido en un rostro imprescindible. Puede opinar sobre los rostros más cotizados de la crónica social y además pertenece a una familia importante. Los expertos aseguran que tiene todo lo necesario para triunfar en televisión, de hecho es justo lo que está haciendo.