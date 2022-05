Diego Arrabal le confiesa a su mujer Virginia que lo ha perdido todo

Diego Arrabal acaba de recibir noticias de sus jefes. Y no son nada buenas.

El fotógrafo reciclado a colaborador televisivo y Youtuber se había convertido en los últimos tiempos en una de las voces más autorizadas de Telecinco. Sus años de experiencia, claridad en sus argumentos y buenas fuentes le daban mucho juego en Viva la vida.

En el espacio presentado por Emma García, Diego ha dado varias exclusivas y ha sido muy crítico con personajes populares como Rociíto y Ana María Aldón. Pues bien, si hace unos días, Diego le hacía a Aldón la pregunta más incómoda de su vida, ahora es a él a quien han hecho pasar un mal trago.

Diego Arrabal, despedido de Telecinco

Diego Arrabal confirmaba él mismo que le han comunicado que no seguirá en Mediaset. "No ha sido una despedida voluntaria. No puedo decir que me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no, esta vez no quieren que esté".

Así de contundente se muestra Arrabal ante su fulminante adiós del programa del fin de semana. Hace un año aproximadamente era él quien dejaba el programa. Entonces sí lo atribuyó a la falta de libertad en algunos temas y a un exceso de presiones y tensión.

No obstante, al poco tiempo volvía a ponerse frente a las cámaras, aunque por el camino había creado ya su propio canal de en Youtube. Allí y ante sus casi 70.000 seguidores, el paparazzo matiza lo dicho durante el fin de semana. También lanza opiniones y exclusivas propias sin dar cuenta a nadie más que a sus espectadores.

Este sería uno de los motivos que podrían haber propiciado el despido de Arrabal. Según parece, que utilice su canal para rebatir los argumentos de La fábrica de la tele y para cargar contra Rociíto, no gusta en la cadena.

De momento, él no entra en polémicas. "Yo respeto como profesional que son las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben) aunque no las comparta". Seguidamente, Diego pide perdón "que por mis preguntas, mis maneras se hayan sentido mal"

Lógicamente, los mensajes de apoyo a Arrabal no han tardado en llegar en sus redes sociales. La mayoría de sus seguidores lamenta su marcha, aunque alguno se alegra, pues acusan a Diego de "vender mucho humo".

Todos coinciden en una cosa: su canal es la vía que tiene para expresarse con libertad y sin tapujos de ningún tipo. Uno de sus últimos directos ha servido para cuestionar las pruebas que ha presentado Rociíto contra la llamada a Marta Riesco.

Según la periodista Marina Esnal, que ha sacado en exclusiva la noticia en La Razón, "no creo que tome ningún tipo de medida contra la cadena, no me consta, pero me he quedado un poco en shock con la noticia. Diego es muy libre a la hora de opinar".

Arrabal, ante una situación familiar delicada

A Diego Arrabal le queda ahora su canal de Youtube como plataforma. Ha crecido mucho en seguidores, pero no da para vivir con los ingresos que genera. Eso coloca al tertuliano en una difícil tesitura. Enfrentado con La Fábrica de la Tele y despedido de Cuarzo, parece que se le cierran todas las puertas de Telecinco.

Su próxima aparición en el canal seguramente cuente con mucha expectación, ya que puede desvelar los motivos reales que se esconden tras su cese en Telecinco. De momento, no se ha mostrado beligerante y no se prevé que inicie acciones legales contra la cadena.

Diego es paparazzo y siempre puede volver a su trabajo original: dedicarse a cazar exclusivas sobre los famosos con sus fotos. O se busca la vida por esta vía o en otros medios de comunicación o lo tiene complicado para traer un sueldo a casa.