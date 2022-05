La princesa Leonor descubre de la peor forma que el amor se ha terminado

Leonor sigue en Gales pero sabe bien lo que pasa en su familia. Victoria Federica y Jorge Bárcenas podrían haber puesto punto y final a su bonita historia de amor. La prima de la princesa Leonor y el Dj han empezado a hacer vidas por separado, tal y como se ha podido comprobar estas últimas semanas.

Primero, ella se dejaba caer por la Feria de Abril junto a sus amigos, pero ni rastro de Bárcenas. Mientras que el Dj también iba por su cuenta a un evento organizado por Multiópticas en la capital, donde se animaba a posar delante de las cámaras.

| Europa Press

Poco acostumbrado a ofrecer detalles sobre su vida privada, el Dj se limitaba a asegurar que todo estaba bien. "No ha podido venir, creo que está fuera de viaje", respondía escueto cuando le sacaban el tema de su novia.

Así, el joven insistía en que "está muy contento, sin parar, con muchas actuaciones. Me moveré mucho y me veréis sobre todo por el sur". "Todo va a más y siempre a seguir soñando y disfrutando, estoy muy feliz", revelaba.

Hace unas semanas que comenzaban a sonar con fuerza los rumores que apuntaban a una ruptura entre la pareja.

En una de las noches más importantes para Bárcenas, durante la inauguración del restaurante Mentidero en Las Rozas Village y en la que reunía a sus íntimos amigos, se hizo más que notable la ausencia de la hija de la infanta Elena.

Aunque el Dj se escudaba tras una sencilla explicación. "Ella ha adelantado la salida para asistir a los toros, que ya sabéis que es una fiel aficionada".

"A mí los toros no me gustan mucho y por cuestiones laborales me he quedado en Madrid, pero el fin de semana me reúno con ella. Iba a venir hoy, pero ha decidido quedarse porque es una paliza subir a Madrid para volver a bajar a Sevilla".

Sin embargo, es curioso que el joven no se haya dejado ver por la capital hispalense durante estas fechas tan señaladas, por lo que las alarmas empiezan a sonar con fuerza.

| gtres

La última vez que se les vio juntos fue durante el desfile de Pronovias en Barcelona, donde posaban juntos y aparentemente felices frente a las cámaras. Aunque, eso sí, se negaban a responder a ninguna pregunta sobre su relación.

Así, todo apunta a que después de dos años de intensa relación, la convivencia puede haber afectado a la pareja. Recordemos que hace tan solo unos meses que se iban a vivir juntos en un lujoso piso situado en la Milla de Oro de Madrid.

Y a pesar de que Victoria Federica ha intentado disfrutar al máximo de la Feria, un pequeño incidente pudo llegar a empañar sus planes.

| Instagram: vicmabor

Con tanto ajetreo, la joven perdía su preciado móvil, un iPhone 13, e inmediatamente corría a denunciarlo. Un incidente que terminaba involucrado al mismo Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al tratarse de un miembro de la familia real.

Y es que la joven puede poseer información bastante comprometida en el dispositivo que no interesa que salga a la luz.

De momento, las autoridades todavía siguen investigando y aún no habrían dado con el ladrón, pero la sobrina del rey Felipe ya se ha hecho con otro móvil de repuesto.

Por otro lado, mientras la relación de Victoria Federica con Jorge Bárcenas parece haber llegado a su final, su prima Leonor no puede estar más enamorada.

Durante la Semana Santa, la hija de los reyes aparecía acompañada por un joven bastante apuesto, compañero suyo del Atlantic College, y que se presupone que es su novio.

De hecho, se lo habría presentado formalmente a toda la familia, incluída su abuela, Paloma Rocasolano.