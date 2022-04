Diego Arrabal tiene la exclusiva que va a cambiar la vida de Antonio David Flores

Marta Riesco se encontraría nuevamente en una encrucijada. Tras haber retomado su historia de amor con Antonio David Flores, su felicidad puede verse amenazada por alguien muy cercano.

Según Diego Arrabal, existirían unos audios que un compañero le grababa a la reportera en secreto hace un tiempo y que podrían poner en peligro su relación con el exguardia civil.

En ellos, Riesco rajaba sobre Antonio David y su hija, Rocío Flores. Unos audios que habrían sido grabados justo hace un año, cuando el escándalo no había saltado todavía y la reportera seguía contando con el apoyo de muchos de sus compañeros.

Algo que ha cambiado drásticamente tras su salto a la fama, y es que sus supuestos aires de diva han provocado que muchos le den la espalda.

Diego Arrabal sabe que Marta Riesco tiene mucho en juego

Un total de 180 minutos de contenido privado que a la novia de Antonio David no le haría ninguna gracia ver emitidos. Sin embargo, la única intención del poseedor de dichos audios es que "se sepa toda la verdad".

Eso, mientras parece que Riesco y Rocío Flores poco a poco vuelven a acercar posturas. "Poco a poco, yo he hecho cosas mal y ahí estoy, ganándome su perdón", aseguraba la reportera tras encontrarse cara a cara con la joven.

"Yo con la pareja de mi padre a día de hoy tengo una relación cordial, que ya he explicado por activa y por pasiva que la relación de amistad que yo tenía con ella va a tener una evolución mucho más lenta, porque yo he necesitado también mi tiempo", alegaba la nieta de 'la más grande'.

"Cuando yo he tenido que hablar con Marta de manera seria lo he hecho, yo no estoy en un plató de televisión de amiguísima de la pareja de mi padre criticando a su expareja", se lamentaba.

"Marta sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella, y Olga sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella. Intento mantener cordialidad y respeto hacia todas las partes y si me quieren respetar a mí bien y si no lo siento", sentenciaba.

Los audios que podrían hundir a Marta Riesco

"Ella me ha dicho unas verdades como puñales, yo he aguantado el tirón y he estado aquí currándome mi perdón con ella", añadía Riesco dándole la razón.

Un acercamiento que llega justo después del gran revuelo que se ha generado con la polémica entrevista de Olga Moreno.

"He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra", era uno de los impactantes titulares que dejaba la ganadora de Supervivientes.

"Sé el tiempo que llevan juntos pero no voy a comentar nada. Cuando salen las fotos yo hablo con él y ese día ya no me puede negar nada", apunta dolida en su entrevista.

"No conozco a Marta, no me he whatssapeado con ella, bueno, hubo una llamada del teléfono de David. Fue el mismo día de las fotos, le dije llama a esa chica", relata sobre el momento en el que descubría la infidelidad.

"Hablamos unos segundos pero ya está. Yo no tenía que decirle nada a ella porque no tiene la culpa de nada, sí llamarla porque sentía coraje".

"Ese día le dije de todo a David y me quedé corta porque me sentía muy mal. Me había mentido y no me lo merecía. Yo no le dejé hablar. Fue un arrebato mío e insisto en que ella no tiene culpa de nada", sostiene Olga.

Mientras que Riesco, por su parte, asegura que se guarda el contenido de esa conversación para ella.

"Lo que sí que voy a decir es que cuando se produce esa llamada, él lleva separado tres meses. Antonio David ya había anunciado públicamente hace tres meses que se había separado. No entiendo que una mujer que ya está separada llame a otra".

Además, algunos compañeros de la reportera dejaban caer que "Antonio David le dice a Marta que los papeles del divorcio están en el abogado y por eso vuelven".

Sobre todo, tras el ultimátum que le dio la reportera, en el que le exigía que la priorizara por encima de otras cosas.