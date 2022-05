El entorno de Rociíto toma una decisión drástica por lo sucedido con David Flores

David Flores Carrasco no puede entender la drástica decisión que el círculo televisivo más cercano de su madre acaba de tomar en relación con su familia.

En las dos últimas semanas, los Flores-Moreno han estado más de actualidad que nunca. Y es que, a la sorprendente exclusiva de Olga que publicó Semana hace unos días, hay que sumarle las polémicas declaraciones de Marta Riesco.

La novia de Antonio David aseguró, hace unos días, que había recibido una llamada por parte de la madre de David Flores para proponerle trabajar codo con codo en uno de sus últimos proyectos.

"Recibo una llamada del director de una revista muy importante. Me dice que Rocío quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo".

Pero la jugada no salió cómo ella se había imaginado. Y es que, tanto Luis Pliego (director de Lecturas) como la propia Rociíto han salido públicamente a desmentir su testimonio.

Después de ver las pruebas que 'la hija de la más grande' tiene en su poder,Sálvame no ha parado de sacar información comprometida de Marta Riesco.

Este jueves, 5 de mayo, David Flores Carrasco se enteró por televisión del último feo que la reportera de El programa de Ana Rosa le había dedicado a uno de los miembros de su familia.

Este programa de Telecinco aseguró tener en su poder un vídeo en el que la periodista llamaba "borracha" a Gloria Camila durante la Feria de Abril. Y, aunque en un principio aseguraron que iban a emitir dicho contenido, finalmente decidieron no hacerlo.

Y es que, después de verse entre la espada y la pared, la reportera ha decidido denunciar públicamente el supuesto “acoso” que está recibiendo por parte de La fábrica de la tele.

David Flores Carrasco se entera de la decisión que han tomado

David Flores Carrasco no puede entender cómo esta situación ha podido llegar tan lejos. Y es que, lo que parecía una simple anécdota ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Desde Sálvame se están planteando tomar medidas contra el exguardia civil y su actual pareja, después de conocer la última publicación que Marta Riesco ha compartido en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la joven ha pedido ayuda a la Policía por el acoso que está recibiendo por parte de este programa de Telecinco.

"Pido por favor a la Policía que me ayude con la campaña de acoso que me está haciendo La fábrica de la tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en un hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos", comenzó explicando la reportera.

"Están maltratándome mediáticamente hasta límites insospechados. Solo soy una periodista que ha contado una noticia. Pido protección a la Policía", solicitó a continuación, dejando a David Flores Carrasco con la boca abierta.

"Sé que La fábrica de la tele es capaz de cualquier cosa por la audiencia. Pero Policía, tenéis que actuar ya porque me están volviendo loca. Estoy con antidepresivos desde que empezaron con el acoso hacia mí. No hay cuerpo que aguante esto", sentenció Marta entre lágrimas.

Tras ver estas imágenes, el círculo más cercano a la madre de David Flores ha tomado una dura decisión contra la periodista. "La dirección de este programa se está planteando de forma muy seria, no hablar más tanto de la compañera reportera, Marta Riesco, como de Antonio David", aseguró Terelu Campos.

"Lo vuelvo a repetir. Visto lo visto, pues llevamos desde el lunes aportando pruebas, no suposiciones, poco más tenemos que decir al respecto. Hemos mostrado la realidad de lo ocurrido ese jueves 21 de abril. Por tanto, la dirección ha decidido plantearse de una manera seria, responsable y tajante, dejar de hablar de estos personajes".