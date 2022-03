Concha Velasco desvela por qué perdió su casa y cayó a los infiernos del alcohol

No es oro todo lo que reluce. Y es que la vida de Concha Velasco no ha sido todo lo buena que parece. Aunque ahora está disfrutando de una más que merecida jubilación, su carrera profesional ha estado llena de luces y sombras.

La popularidad de Concha Velasco la ha llevado a ser una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país, algo que también le ha traído algún que otro disgusto.

Concha Velasco siempre ha sido una mujer muy transparente. Uno de sus secretos mejor guardados era la identidad del padre biológico de su hijo Manuel. Pero tras el fallecimiento de este hombre, la actriz no tuvo reparo en confesar de quién se trataba.

Durante una de sus últimas entrevistas en Sálvame, esta actriz aseguró que el padre de Manuel era Fernando Arribas, un operario de cámara cinematográfico.

"Paco decidió que el niño era suyo y ha sido suyo hasta hace unos años. Mi hijo estaba en la escuela de cine y le dije quién era su padre biológico", aseguró ante la audiencia del programa.

Aunque esta no es la única gran confesión que Concha Velasco ha hecho a lo largo de todos estos años. En una ocasión, la chica ye-ye habló sobre los problemas que la llevaron a perder una de sus propiedades y cómo cayó en las garras del alcohol.

Concha Velasco tocó fondo

Concha Velasco confesó públicamente uno de los episodios más oscuros de su vida. En 2012, la actriz hizo unas declaraciones que dejaron a todos con los pelos de punta.

Y es que, las deudas económicas de esta vallisoletana fueron los causantes de su declive personal. Con el tiempo, no ha tenido problema en contar cómo perdió su casa situada en la avenida de San Luis. Sin duda, estos fueron los siete peores años de toda su vida.

"Me fui a vivir a un hotel de la M-30 donde estuve seis meses fumándome las cajetillas de tabaco de cuatro en cuatro y bebiendo vino blanco y seco. Afortunadamente, llegó mi hijo Manuel con Antonio Durán, que se hizo cargo de mi carrera e hizo que yo me hiciese cargo de mi vida".

De esta forma tan natural, Concha Velasco confesó los problemas de alcohol que le provocó esta situación tan desesperante. Aunque la cosa no quedó ahí. La ganadora de un Goya confesó que hubo un momento en el que ya no pudo soportar más esta situación y casi termina con su propia vida.

"Estaba metida en la cama y a punto de tomarme una botella de whisky entera con todas las pastillas que tenía a mano. Esa noche fui a Buenafuente... y me reí tanto que me dije a mí misma: 'Ya lo pensaré mañana’. Buenafuente me salvó la vida".

A día de hoy, y con todas sus deudas saldadas, Concha Velasco puede disfrutar sin miedo de su retiro de los escenarios. "Empiezo de cero, pero ya no tengo ninguna deuda. Puedo dormir tranquila", confesó en su momento a la revista Semana.

Concha Velasco también sufrió acoso

Concha Velasco siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy fuerte y valiente, por eso no tuvo reparos en confesar que durante su extensa carrera de actriz ha sufrido algún que otro episodio de acoso laboral.

"Me he topado con muchos pulpos, pero siempre he tenido una derecha rápida. Y una izquierda y una rodilla a punto, por si la mano no era suficiente", aseguró en 2019 en una entrevista para SModa.

"Hay señores a los que les he dado una patada en los mismísimos y me han vuelto a contratar. Otra vez, no[…] Una vez hasta tuve que saltar por la ventana de la habitación de un hotel mientras rodaba una película para zafarme de un actor muy famoso", contó a continuación.