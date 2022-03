Manuel Velasco llora la muerte de los dos padres que ha tenido en su vida

Manuel Velasco no ha tenido una vida fácil. Ya desde muy pequeño ha tenido que soportar todo tipo de comentarios sobre quién es su padre biológico.

Y, aunque esto es algo que te marca para siempre, lo cierto es que el hijo de Concha Velasco lo ha sabido llevar de una forma muy natural.

La identidad del verdadero progenitor de Manuel Velasco siempre ha sido uno de los secretos mejor guardados de la artista.

Después de años ocultando esta información, la chica Ye-Ye confesó que el padre biológico del joven era Fernando Arribas, un operario de cámara cinematográfico.

El pasado mes de septiembre, Concha Velasco reapareció en Lazos de Sangre tras su despedida de los escenarios. Durante su visita a esta programa de TVE, la artista hizo un repaso de sus más de seis décadas en el teatro; aunque también tuvo tiempo para hablar de su vida personal.

"El padre de Manuel es Paco que es quien le ha criado. Me casé enamoradísima de Paco. Lo dejé todo. He sido siempre la mal querida porque no me han amado tanto como yo he amado".

A pesar de que para ella el padre de Manuel Velasco siempre ha sido y siempre será el productor, lo cierto es que el joven tiene el corazón dividido. Por eso no se esconde a la hora de mostrar su aprecio por estos dos hombres y de llorar sus respectivas muertes.

Lamentablemente, Paco Marsó falleció el 5 de noviembre de 2010, dejando a la actriz totalmente destrozada. Por su parte, Fernando Arribas murió el 26 de enero de 2021, tan solo unos meses antes de la emisión de Lazos de Sangre.

Manuel Velasco llora la muerte de sus dos padres

Durante este programa dedicado a la carrera profesional de su madre, Manuel Velasco tuvo la oportunidad de intervenir. El joven quiso compartir con la audiencia del formato el amor que siente hacia sus dos padres.

"Considero que los dos son mis padres por igual. Mis primeros 20 años los disfruté con Paco (Marsó), que fue un padre maravilloso, los siguientes 20 años con Fernando (Arribas)", aseguró Manuel.

El hijo de Concha Velasco confesó que durante su etapa en el colegio muchos niños se metían con él, pero que, por suerte, siempre tenía al productor a su lado.

"En el colegio algún niño me cantaba Mi carro me lo robaron pensando en Manolo Escobar. Yo lo hablaba con Paco (Marsó) y él me decía: 'Eres mi hijo y si no lo fueras, te querría igual'".

Manuel Velasco también quiso compartir el día en el que se enteró de toda la verdad. Fue durante su formación como director cuando supo quién era su verdadero padre. "Fernando Arribas empieza a pasar lista y al leer mi nombre se queda callado. Dije: 'Es mi padre'".

"Yo sabía los novios que había tenido mi madre […] Ella me dijo: '¿Quién quieres que fuera?', y yo le dije que todo apuntaba a Fernando Arribas".

Tras enterarse de esta noticia, Manuel decidió que quería conocer a su padre, pero no quería hacer daño al hombre que le había cuidado durante todos esos años. "Yo quería conocerle, pero no sabía si podía molestar a Paco. Cuando se lo dije se hizo un silencio, pero se convirtió en liberación".

"En 2010 mi madre me dijo que quería hacer las paces con todo el mundo y le dije que tenía una asignatura pendiente con Fernando. Les dejé solos y cuando llegué estaban cogidos de la mano. Entonces le dije a Fernando que quería tener una vida familiar", contó muy orgulloso.