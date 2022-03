Concha Velasco desvela que el padre de su hijo Manuel murió hace unos meses

Concha Velasco ha cambiado su vida por completo. Después de más de seis décadas dedicada a cuerpo y alma a la interpretación, esta conocida actriz ha dicho adiós a los escenarios.

A sus 82 años, la chica ye-ye ha comenzado a sufrir algún que otro problema propio de su edad; por lo que sus hijos se han visto obligados a internarla en una residencia con la única esperanza de que allí esté mejor cuidada.

| Europa Press

"Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola", aseguró su hijo mayor.

Ahora, uno de los secretos mejor guardados de Concha Velasco ha vuelto a resonar con fuerza. La vida de esta actriz siempre ha sido un misterio.

Siempre se ha dado por supuesto que Manuel fue descendiente de Paco Marsó, pero esto es algo que la propia galardonada con el Goya de Honor ha desmentido públicamente.

Aunque ya dio alguna que otra pincelada en el programa de Bertín Osborne, no fue hasta que acudió al plató de Sálvame cuando contó toda la verdad.

| Europa Press

Hace aproximadamente un año, Concha Velasco acudió a este programa para hablar de quién era el verdadero progenitor de Manuel.

"Paco decidió que el niño era suyo y ha sido suyo hasta hace unos años. Mi hijo estaba en la escuela de cine y le dije quién era su padre biológico", aseguró ante toda la audiencia de Telecinco.

Concha Velasco revela la identidad

Concha Velasco ha decidido hablar después de muchos años en silencio. La actriz no quería irse de este mundo sin contar quién es en realidad el padre biológico de su retoño.

▶️ Desvelan la última hora sobre Concha Velasco y su delicado estado de salud tras una visita sorpresa

Durante su entrevista en Sálvame, esta conocida intérprete aseguró que el padre biológico de Manuel era Fernando Arribas, un operario de cámara cinematográfico.

"Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36. Yo estaba tan locamente enamorada que le dije que nos casáramos y él me dijo que no podía porque era un hombre casado. Eso me sentó tan mal…".

Tras ser rechaza por el hombre, Concha Velasco decidió ser madre soltera. La mujer aseguró durante esta entrevista que cuando se enteró de que estaba embarazada no le dijo nada a nadie, ni siquiera al progenitor de su hijo. "Muchos hombres querían ser el padre", dijo entre risas.

| Europa Press

Poco tiempo después de dar a luz, Paco Marsó entró en su vida y, desde entonces, ha permanecido locamente enamorada de él hasta que falleció en el año 2010.

Desde el principio, el productor quiso ejercer como padre de Manuel, y fue por ese motivo que decidió no revelar la identidad del verdadero padre de su hijo. Pero con el paso del tiempo optó por contarle toda la verdad a su hijo, aunque la alegría no le duró mucho.

El pasado 24 de enero de 2021, Fernando Arribas falleció dejando a Concha Velasco desolada. Y es que, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, ambos mantuvieron una fuerte amistad hasta el final.

El fallecimiento de Arribas coincidió con la última función de La habitación de María, obra de teatro que Concha Velasco estaba representando en el Teatro Reina Victoria de Madrid en aquel momento.