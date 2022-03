Concha Velasco habla por primera vez sin tapujos sobre su enfermedad

Concha Velasco está disfrutando de una más que merecida jubilación. Después de toda una vida dedicada al teatro, el pasado 21 de septiembre, esta reconocida actriz se despidió de los escenarios por todo lo alto.

Tras su retiro, la vida de esta ganadora de un Goya ha cambiado por completo. A pesar del buen estado de salud del que ha gozado hasta ahora, la vallisoletana ha comenzado a sufrir algún que otro achaque propio de su edad.

"En estos últimos meses su estado de salud ha empeorado, está muy delicada y su movilidad se ha reducido muchísimo", confesó su hijo en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Y, aunque en un principio tanto Manuel Velasco como su hermano decidieron cuidarla ellos mismos, pronto se dieron cuenta de que lo mejor para ella era estar en manos de profesionales. Así que, muy a su pesar, optaron por internar a su madre en una residencia.

"Para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola", se lamentaba el hijo de Concha Velasco.

Ahora, no hay ni un solo día que no aparezca información nueva sobre el estado de salud de esta conocida mujer de 82 años, aunque hace unos años fue ella misma la que habló sin tapujos del tema.

Concha Velasco habla de su enfermedad

Concha Velasco siempre ha sido muy sincera con todos sus fans y nunca se ha escondido a la hora de desvelar algunos datos de su vida más íntima.

En agosto del 2020, esta actriz acudió como invitada a Sábado Deluxe donde habló, entre otras cosas, de la enfermedad que a día de hoy le ha obligado a vivir en una residencia de ancianos.

A pesar de estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida, la vallisoletana confesó que llevaba varios años sufriendo una larga patología.

"Estoy feliz. Me da vergüenza decirlo en este momento en el que hay gente con necesidad o que no han salido de una enfermedad tan larga como la mía", dijo Concha Velasco. "Estoy en el mejor momento de mi vida, que tiene que ser siempre el actual. Aunque, como problema por la edad, tengo una artrosis tremenda".

Ya entonces, a la actriz no le gustaba que le preguntaran por su jubilación. "No me gusta que me pregunten si me voy a retirar. ¿Quién va a hacer los papeles de mayor si no soy yo? [...] Yo no quiero tener un novio. Los de mi edad no me gustan porque son muy mayores y los jovencitos, para qué…", bromeó.

Los otros problemas de salud de Concha Velasco

Concha Velasco ha tenido siempre que lidiar con varios problemas de salud. Durante todos estos años, la actriz ha tenido que ser intervenida por una peritonitis y una hernia, aunque esta lista no termina aquí.

Hubo un momento en el que los médicos pensaron que tenía un linfoma extendido en el páncreas, aunque finalmente fue en la vesícula. "Lo llevé mal. Soy muy fuerte para el dolor, pero me vine muy abajo. Lloraba, porque me creía el ombligo del mundo y que solo esto me pasaba a mí… Tenía miedo a morirme".

A pesar de ser uno de los momentos más dolorosos de su vida, Concha Velasco aseguró que se sintió muy arropada por todos sus seres queridos, y por los no tan queridos. "En esos momentos no me falló nadie, me ha llamado gente con la que no mantenía relación. Por ejemplo, Marujita Díaz me llamaba todos los días".

A la chica ye-ye esta llamada le pilló totalmente por sorpresa, ya que no mantenía ningún tipo de relación con ella. "Al principio creía que me estaba grabando, pero me quedó claro muy pronto que su sinceridad era absoluta. He recuperado a mucha gente que no sabía que me quería tanto".

Concha Velasco quiso aprovechar esta entrevista para agradecer a sus dos hijos todo lo que hicieron por ella en aquel momento.

"Cuando estaba en la UCI, se quedaban allí durmiendo fuera, porque no se puede entrar. Me han ayudado y apoyado. Me han devuelto con creces lo que yo les he dado".