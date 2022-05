Christian Gálvez descubre de la peor forma el error de su novia Patricia Pardo

Christian Gálvez es feliz junto a una mujer que conocemos todos, la conductora de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo. Christian decidía cambiar de vida hace unos meses cuando después de más de 15 años junto a Almudena Cid, este decidió romper la relación para siempre.

Un matrimonio bien avenido y uno de los más consolidados en el panorama televisivo que se rompía cuando nadie lo esperaba.

Christian Gálvez, presentador de Alta tensión, sabe que su actual pareja es una profesional que tiene que dar la cara cada día. La gallega está muy expuesta desde que Ana Rosa Quintana causase baja en noviembre debido a un cáncer de mama. Así, la novia de Christian Gálvez ha ganado en popularidad y cualquier opinión que vierte es mirada con lupa por la opinión pública.

Christian Gálvez asiste avergonzado al mayor error de su novia

Hace unos meses, en enero de 2021, Patricia Pardo daba su opinión acerca de la elección de la representante española para Eurovisión 2022.

| Europa Press

Recordemos que en el Benidorm Fest había varias propuestas que tenían muchas papeletas para salir vencedoras del certamen.

Por aquel entonces, la pareja de Christian Gálvez afeó a Chanel como representante de nuestro país en el Festival. Y es que esta pensaba que no iba a triunfar, y si lo podrían hacer otras candidatas como Tanxugueiras e incluso Roberto Bandini.

La periodista gallega apoyó principalmente a las primeras. Y aunque no fueron elegidas, siempre tuvo en mente que ellas deberían haber sido las que participasen en el certamen el pasado fin de semana.

La pareja de Christian Gálvez se disculpa tras la exhibición de Chanel

Ahora, tras el histórico puesto de Chanel el sábado en Eurovisión, Patricia Pardo daba la cara en El programa de AR. Así las cosas, la periodista ha asumido que erró en su pronóstico por haber preferido a otras candidatas como las artistas gallegas.

Tras el éxito cosechado, Chanel ha enamorado a casi toda Europa, hasta a los que no terminaban de creer que la hispano-cubana podría defender bien su actuación en Turín.

| España Diario

Patricia Pardo no ha podido hacer otra cosa que descubrirse ante la cantante en la que pocos, como ella, confiaron en su día. Aupada al tercer puesto en Eurovisión, a siete puntos del segundo (Reino Unido), y en boca de todos por su impecable show, la periodista ha reculado a su manera.

"Te doy toda la razón en que hay que recurrir a los profesionales", le espetó a Lequio, que ponía en valor el acierto de RTVE tras el 'Chanelazo'.

La presentadora no puede negar lo evidente. "A partir de ahora tenemos que aprender la lección, yo la primera, y dejarlo en manos de profesionales. Porque, al final, nos ha dado un bofetón en toda la cara, porque los gustos van por un lado, y los profesionales escogen por algo y saben a quién tienen que mandar".

| GTRES

"Es verdad que cada uno tiene sus gustos, y en su momento todos nos decantamos por una opción, la mía personal fue Tanxugueiras, como todo el mundo sabe. Pero, en ningún momento, hemos criticado con dureza a una profesional como es Chanel", ha dicho.

Por otro lado, en el programa de Telecinco se han referido a las críticas de los presentadores de la RAI, cuando se refirieron a nuestra representante como "la Jennifer López de saldo".

"Esta vez podemos decir '¡Viva España!', pero no podemos decir '¡Viva Italia!'. ¿Qué le pasó a tu país?", le preguntó Pardo a Alessandro Lequio. Así, este se disculpó como 'paisano' de la citada nación: "Yo, lo siento, no me identifico con estos comentarios".