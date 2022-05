El bailarín de Chanel enamora a Jorge Javier Vázquez y le parte el corazón

Jorge Javier Vázquez es un maestro del mundo del espectáculo y sabe perfectamente qué tecla tiene que tocar para entretener al público. Durante una de sus intervenciones televisivas reconoció que se sentía atraído por Pol Soto, el bailarín que ha actuado con Chanel en Eurovisión. Lo cierto es que el joven le ha robado el corazón a gran parte del público, aunque no ha entrado en el juego de nadie.

Jorge Javier Vázquez contó en Sálvame que le había mandado un mensaje a Pol “con fuegos”, pero que él no le había respondido. No es el único rostro que ha intentado coquetear con el compañero de Chanel, Germán González, reportero de La Fábrica de la Tele, también. El periodista ha explicado en Socialité el motivo por el que ha rechazado a todo el mundo: podría tener pareja.

| GTRES

Jorge Javier mantuvo una relación de más de una década con Paco, un hombre bastante discreto que siempre ha estado en la sombra. Desde entonces no ha vuelto a encontrar el amor, pero sigue buscándolo porque no se rinde tan fácilmente. Cuando vio al bailarín de Chanel Terrero se quedó cautivado e intentó contactar con él por las redes sociales, aunque no lo ha conseguido.

Jorge Javier tiene mucha influencia dentro y fuera de la pequeña pantalla, por eso es tan importante que haya apoyado a Chanel. El presentador interrumpió la emisión de Sábado Deluxe para desvelar lo que pensaba de la actuación de la cantante en el famoso festival. “Cómo lo ha hecho la señora, hacía tiempo que no me emocionaba viendo Eurovisión”.

Pol Soto tiene parte de responsabilidad en este éxito, de hecho se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del momento. Germán González, el periodista de Telecinco que ha cubierto el concurso, ha confesado que él también ha intentado un acercamiento. Pero el bailarín ya está enamorado, así que no tiene intención de empezar ninguna aventura con nadie.

Jorge Javier Vázquez, impactado con Chanel: “No puedo respirar”

Jorge Javier sabe lo que ha pasado con Chanel: había mucha gente que hablaba mal de ella porque no quería que representara a España. El paso del tiempo ha demostrado que es una artista en mayúsculas y que sus enemigos estaban equivocados. El líder de Sálvame le mandó un mensaje después de terminar su actuación en Eurovisión para dejar claro que estaba a su lado.

| Europa Press

“Ha sido increíble, lo hemos disfrutado un montón, gracias”, declaró después de ver cómo bailaba su nuevo amor y cómo cantaba Terrero. Fue bastante sincero y dejó claro que nadie podría haberlo hecho mejor, por eso estaba tan sorprendido: “No puedo respirar”. Sus palabras causaron sensación y por primera vez en mucho tiempo todo el público ha estado de acuerdo con él.

Chanel se ha rodeado de un buen cuerpo de baile y los expertos aseguran que la carrera del grupo no ha hecho más que empezar. Después de Eurovisión 2022 han arrasado en la Plaza Mayor de Madrid, donde han dado un pequeño concierto. Los bailarines han explicado qué es lo mejor de trabajar con la cantante: “Su energía y positividad”.

Jorge Javier Vázquez bromea con su nuevo fracaso

Jorge Javier conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión, por eso sabía que la última emisión del Deluxe no iba a funcionar. Coincidía con el festival de Eurovisión, que ha reunido a casi siete millones de espectadores, por eso Sábado Deluxe iba a tener tan poca repercusión. El presentador sabe que todo el mundo está hablando de la crisis de audiencia de su programa, por eso se ha burlado del problema.

“Mañana me gustaría conocer a la persona que nos ha visto hoy, porque debe de haber una”, ha comentado entre risas. Chanel Terrero se ha convertido en un fenómeno mediático y no hay nada ni nadie pueda apagar su brillo. No tiene competencia porque es única en lo que hace y en parte es gracias a Pol, el bailarín que ha enamorado al país.