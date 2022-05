Laura Llopis y el cabreo con su marido Pablo Motos por lo que sucede de noche

Pablo Motos es el alma de El Hormiguero. Su simpatía e ironía entusiasman a unos y cansan a otros por lo que es un presentador algo controvertido. No obstante, entre sus muchos méritos está el de presentar el programa estrella del acces time.

Se trata de la franja horaria que da acceso al prime time, o sea, los minutos en los que hay más competencia televisiva.

Motos, junto al resto de equipo en el que trabaja también su mujer Laura Llopis como guionista, logran noche tras noche registrar grandes audiencias. Además de la calidad de los invitados, las pruebas y secciones rebuscada y algo locas, hay otros factores decisivos para este éxito.

Pablo Motos no tiene reparos en contar periódicamente cuestiones relativas a su vida privada y familiar. Siempre lo hace en un tono distendido y con humor. Es probable, pero, que a su mujer no le haga tanta gracia que vaya contando sus intimidades frente a toda España.

El enfado de Laura Llopis por lo que Pablo Motos 'hace' de noche

Pablo Motos contaba algo que dejó a todos boquiabiertos. Todo empezaba con Juan del Val explicando que Nuria Roca estaba enfadada con él y no sabía los motivos. Ella lo corroboraba asegurando que tenía derecho a estar enfadad por nada en concreto.

Motos se animaba a compartir una cosa "que ha dicho mi mujer". Pablo relataba "hay días que se levanta y está enfadada conmigo porque por la noche ha soñado algo que le he hecho cuando en realidad estoy durmiendo".

Pablo, puesto que estaban en pleno debate sobre temas de actualidad bromeaba al respecto. "Hombre, a ver si regulamos... a ver si este Gobierno regula". El comentario venía a cuenta a raíz de la excesiva regulación que el actual gobierno practica en cuestiones de índole personal o doméstico.

Motos ve positivo, en parte, que su mujer se enfade por cosas que él en realidad no ha hecho. "Tiene algo bueno y es que cuando se levanta y te cuenta qué le has hecho en le sueño que le ha enfadado tantísimo, tienes más información de cosas que luego no tienes que hacer en estado consciente".

A veces, no obstante, Laura Llopis no le da tantos detalles a Pablo por la mañana: "no me dice nada, sencillamente, está de mala leche conmigo".

Pablo Motos y Laura Llopis, enfados domésticos habituales

No es la primera vez que Pablo Motos cuenta a su público lo que pasa en su casa y con su mujer.

No hace mucho contaba qué pasaría si tuviera la ocurrencia de decirle a su mujer que la quiere por redes sociales. "Si yo le digo a mi mujer por las redes sociales 'te quiero', lo siguiente que me contesta es ¿tú eres gilipo**as?. Si lo hago en un teatro ya no te quiero ni contar".

En otra ocasión también explicó que "a veces parece que me está haciendo una cámara oculta. Mi mujer habla en voz alta y no sabes si te está hablando a ti o lo está haciendo para sí misma".

Entre divertido y sorprendido explicaba "te mete una pregunta en la misma puerta, la contestas, sigues caminando y cuando estás en el pasillo, ella hace otra pregunta".

Son detalles propios de la convivencia y de muchos años de confianza y complicidad entre ellos. Pablo Motos y Laura Llopis llevan 26 años juntos y también comparten trabajo. Se conocieron en la radio, en Valencia, cuando él presentaba y ella ejercía labores en producción.

Desde entonces, han permanecido juntos y felices, entre anécdotas domésticas y pequeños enfados que siempre terminan en una reconciliación.