Carmen Borrego desvela el secreto de su nuera Paola entre lágrimas

Carmen Borrego está pasando por uno de los momentos más agridulces de su vida. Y es que, la boda de su hijo José María le ha dado tanto disgustos como alegrías. Ahora, la colaboradora de Sálvame ha dejado al descubierto uno de los secretos mejor guardados por el matrimonio.

Gracias a la revista Lecturas, hemos tenido a oportunidad de conocer todos los detalles que se han escondido tras este sonado y polémico enlace. A pesar del intento de boicot por parte de Viva la vida, finalmente el clan Campos ha sabido cómo mantener esta exclusiva a salvo.

Durante los días posteriores a la ceremonia, esta cabecera ha ido desvelando algunos de los detalles que no se vieron en la primera publicación, como por ejemplo, detalles de los invitados o del vestido de la madrina.

Ahora, Carmen Borrego no ha podido contener las lágrimas al leer uno de los mayores secretos que, tanto ella como Paola Olmedo, decidieron compartir con esta revista.

Carmen Borrego siempre va a estar muy agradecida con Paola

Para Carmen Borrego, sus dos hijos son lo más importante de su vida, por eso está muy contenta de que José María haya encontrado al amor de su vida.

Durante todas las horas que las cámaras de Lecturas estuvieron acompañando al comité de la novia, la colaboradora de Telecinco solo tuvo palabras de amor para Paola. "Qué cuerpazo tienes, Paola", le dijo.

Pero, sin duda, lo que consiguió emocionar a Carmen Borrego fue cuando recordó los problemas de salud que su hijo tuvo hace unos años. "Mi hijo ha encontrado en Paola la mujer de su vida, es estupenda. José es muy noble, un niño que ha sufrido mucho".

"Está sano gracias a Dios, con 23 años nos llevamos un susto grande. Lleva un desfibrilador, porque tiene síndrome de Brugada".

Carmen Borrego siempre le va a estar agradecida a su nuera por todo lo que he hecho por su hijo. "Paola ha conseguido que mi hijo sea mucho más alegre. Hacía tiempo que no lo veía reírse. Ella es muy familiar y me ha acercado muchísimo a mi hijo, viene más a casa. Se lo agradeceré siempre".

Antes de poner rumbo al enlace, la tertuliana le hizo una última petición a la novia. Después de asegurar que "tiene dos hijos maravillosos" y que "es una madraza", la hija de María Teresa Campos le dijo: "me tiene que prometer que me vas a dar un nieto a mí. A tus hijos los trataré como nietos".

Carmen Borrego desvela algunos detalles de la boda

Por otra parte, Carmen Borrego también quiso compartir con esta cabecera todos los detalles del vestido que escogió para la ocasión. La tertuliana buscaba un diseño sencillo, pero actual, y todo apunta a que las diseñadoras cumplieron con sus expectativas.

"Estoy muy contenta, quería que fuera sencillo. Gema Pujalte y Carmen Ramil lo han diseñado para mí. ¡Han sido muy cariñosas! Tiene un gran trabajo, solo en el broche se han invertido 220 horas de trabajo. Llevo los brillantes que sacan a pasear las Campos cuando se van de ceremonia".

Por su parte, las diseñadoras solo tuvieron palabras de cariño para la colaboradora de Sálvame. Y es que, ambas viajaron desde Murcia para asegurarse de que todo iba a la perfección. "Ha sido muy fácil trabajar con Carmen", le comentaron a Lecturas.

A pesar de los nervios propios del momento, y de la responsabilidad que conlleva ser la madrina, Carmen Borrego también quiso compartir dónde se vistió cada uno de los novios. Paola Olmedo, por petición de su suegra, se preparó en la vivienda familiar de su marido.

En cambio, José María se vistió en casa de su padre para no coincidir con su mujer, donde tenía preparado su chaqué diseñado por Félix Ramiro.