El ex de Chenoa le envía un inesperado mensaje justo antes de casarse

Chenoa ya ve el gran día de su vida en el horizonte. Falta menos de un mes para que la cantante mallorquina se case con su novio, MIguel Sánchez Encinas.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El 22 de junio es el día previsto para el 'sí, quiero' que dará inicio al verano más romántico de la pareja.

Hace muchos meses que se habla de la boda de Chenoa. Además de ser uno de los acontecimientos del año, ha suscitado mucho interés porque se trata de uno de los personajes más queridos. Al principio, hace un par de años, ella anunció el típico 'bodorrio' con cientos de invitados.

Más tarde, debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, tuvo que posponer el enlace hasta un par de veces y reducir, en paralelo, el aforo de invitados. Esto provocó que las especulaciones sobre quien se caía de la lista empezaran a aparecer con fuerza.

Principalmente, las dudas empezaron a surgir entre los compañeros de Operación Triunfo, el programa que lanzó a Chenoa al estrellato. Fueron algunos los que veían como pasaban los meses y su invitación para el evento no llegaba. De hecho, algunos, todavía están esperando a abrir el buzón y encontrarse el ansiado sobre.

Chenoa recibe el mensaje por el que no sabe si reír o llorar

Chenoa ha cosechado muchas amistades durante sus 46 años, (cumplirá 47 tres días después de su boda). Asimismo, la triunfita ha tenido varias parejas a lo largo de su vida, hasta encontrar la que la llevará al altar dentro de nada. Así pues, además de algunos novios anónimos, varias de sus parejas han sido personajes conocidos.

Uno de los que más se recuerdan es el actor Álex González. Él y la cantante salieron juntos entre 2005 y 2006, después de conocerse en el set de rodaje de Hospital Central. Él tenía papel fijo en la serie y ella hizo un cameo.

El amor surgió al instante, pero tan rápido como llegó, se fue, un año después.

En su momento alegaron "problemas de agenda" para justificar la ruptura, aunque años después, Chenoa confesó los celos de González por el hecho de que ella era más famosa. "Aquella noche - la de los Premios Goya 2006 - terminó en un mal rollo extrañísimo, porque yo no tenía que ver con que las cámaras me persiguieran a mí. Aquello puso la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa.

| GTRES

La intérprete de Chicas malas explicó que "la relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos...". También afirmó sentirse muy "manipulada" durante aquella época y le recrimina a González que "me echaba en cara aún no sé muy bien qué".

González, por su parte, nunca ha querido dar su versión de aquella historia que todavía hoy se recuerda con cariño. "Yo soy muy respetuoso con estas cosas, ella es dueña de contar lo que quiera". Tampoco ahora, que le han preguntado por la boda de Chenoa, Álex ha entrado al trapo de nada.

Riendo ante las preguntas, ha espetado a los periodistas: "me río porque es que sabéis que hace más de veinte años que fuimos novios, ¿no? Me alegro por ella, sí, claro siempre me alegraré".

Chenoa va cerrando su lista de invitados

Chenoa no tiene entre su lista de invitados a sus exparejas. De hecho, sería una sorpresa que alguno de ellos apareciera por allí. David Bisbal ya ha dejado entrever que ni ha recibido invitación, ni tampoco tiene ganas de ir al enlace.

Otros que sí irían pero no han sido invitados son Manu Tenorio o Javián. Quienes es casi seguro que van a estar en el enlace son Rosa López y Gisela Lladó, mientras que ya está confirmadísima Natalia Rodríguez.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ante la presión por saber quién estaba invitado i quién no, Chenoa ya aclaró que la ceremonia principal será muy íntima. En los días anteriores, tiene previstas varias cenas para ir celebrándolo con todo el mundo.