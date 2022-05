El secreto de Paola, la nuera de Carmen Borrego: tiene dos hijos de otro hombre

Carmen Borrego es la protagonista absoluta de la semana. La boda de su hija la ha puesto en el ojo del huracán con decenas de frentes abiertos desde su programa, Sálvame.

Que si su vestido no era el adecuado, que si la exclusiva no vale lo que ha costado, que si las enemistades en el clan Campos... Carmen y su mundo.

La cuestión es que la boda se celebró, hubo todos los elementos que no pueden faltar en una celebración de este tipo y el reportaje exclusivo ya se ha publicado.

Ahora que ya no hay secretos relativos a este enlace que ha traído de cabeza a Carmen Borrego, el foco se ha puesto en su nuera.

Tanto ella, que se llama Paola Olmedo, como su ya marido, José María Almoguera, eran personajes desconocidos hasta ahora. Salir en la portada de una revista y que se hable de ellos durante semanas hace que pasen a ser de anónimos a personajes.

Ya se lo ha dicho Alejandra Rubio, prima de José María: "ahora que se prepare porque va a dejar de ser una persona anónima". Alejandra ha vuelto a abrir un cisma familiar en el que ahora hay ya más integrantes. ¿Pasará Paola Olmedo a ser la nueva estrella del clan Campos?

Carmen Borrego consuela a la hija de Paola

Uno de los secretos mejor guardados sobre Paola Olmedo, la ya nuera de Carmen Borrego, se ha desvelado con el amplio reportaje de la revista Lecturas. Lleva solamente un año saliendo con José María, pero su amor es tan fuerte que ya se han casado.

De origen paraguayo, Olmedo es esteticista y tiene dos hijos de una relación anterior. La mayor, que tiene quince años, fue una de las damas de honor de la boda. No pudo contener la emoción y el llanto en varios momentos de la emotiva ceremonia. Incluso Carmen Borrego, estuvo consolándola con abrazos y mimos.

Paola es también una gran fan de las rancheras. Por este motivo, sonaron por sorpresa en mitad de la boda. Llegó un grupo de mariachis que la madre de Paola le regaló a su hija y que hizo las delicias de los asistentes.

Otro de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando los mariachis entonaron El Rey. Sin nadie saberlo, esta era la canción favorita del padre de Carmen Borrego y de Terelu Campos, fallecido años atrás. "De algún modo, también estuvo él en la celebración", contaba Carmen emocionada.

Carmen Borrego, muy unida a su nuera

A pesar de que ni Terelu Campos ni Alejandra conocían a Paola, Carmen Borrego y ella tienen una entrañable relación. Paola guardó su vestido de boda en casa de Carmen y la semana antes de la boda, hicieron varios tratamientos de belleza juntas.

"Paola es muy familiar y me ha acercado muchísimo a mi hijo. Desde que José María está junto a su pareja, viene más a casa. Se lo agradeceré siempre", ha asegurado Carmen.

La colaboradora de Sálvame ya se ve siendo abuela. "Paola tiene dos hijos maravillosos, es una madraza, le he dicho que me tiene que prometer que me va a dar un nieto a mí. A sus hijos los trataré como nietos".

Olmedo ha causado sensación con su atrevido vestido de boda. Blanco, como manda la tradición, pero con mucho encaje y un amplio escote que dejaba ver todos sus tatuajes ha lucido sonriente y orgullosa para las fotos. Su ya marido también estuvo tremendamente feliz y contento durante toda la celebración, por lo que, a pesar de las tensiones y polémicas previas, ha sido un éxito.

Paola y José María están ahora mismo de viaje de novios. A su vuelta, empezará su vida como personajes famosos.